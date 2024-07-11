Γερουλάνος στον ΣΚΑΪ: Εάν γίνω αρχηγός, θα ανοίξω το ΠΑΣΟΚ σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις

Στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» ήταν φιλοξενούμενος ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος μίλησε τόσο για τις εσωκομματικές εξελίξεις της Χαριλάου Τρικούπη, όσο και για τη συζήτηση γύρω από την Κεντροαριστερά.

«Όσα λέγονται για την Κεντροαριστερά είναι εντελώς στη λάθος κατεύθυνση, διότι κανείς δεν λέει πώς. Το να μιλάμε για ένα σενάριο φαντασίας, καταλαβαίνετε βγάζει τη συζήτηση από τα προβλήματα του κόσμου. Πρόκειται για απολύτως συζητήσεις απελπισίας ή τουλάχιστον προσμονής για κάτι καινούργιο», επεσήμανε αρχικά ο κ. Γερουλάνος, υποστηρίζοντας ότι αυτό που ο κόσμος προτιμάει να ακούει είναι λύσεις για τα καθημερινά προβλήματα, όπως η ακρίβεια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε τόσο στη σημασία ενός διαφορετικού διοικητικού μοντέλου εκ μέρους του, το οποίο θα αμβλύνει τις ανισότητες, όσο και στην «πείρα που έχω να απευθύνομαι και σε άλλους που μπορούν να υλοποιήσουν την ατζέντα που προτείνω». Προσέθεσε, ακόμα, ότι γνωρίζει καλά την αγορά, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αισιοδοξία του ότι η προσέλευση στην εσωκομματική διαδικασία για νέα ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ θα είναι μεγάλη.

«Αν η εκλογική μας βάση ψηφίσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, σημαίνει ότι ο δεύτερος θα έχει πείσει πως τα ελαττώματά του που εμείς αναδείξαμε, μπορεί να τα αλλάξει. Προφανώς θα πρέπει να είμαστε από πίσω του να τον στηρίξουμε», υποστήριξε ο κ. Γερουλάνος, διευκρινίζοντας ότι εάν γίνει ο ίδιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, θα το ανοίξει σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις.

«Σωστή η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια - Να μειωθεί ο ΦΠΑ για τα είδη πρώτης ανάγκης»

Επιπλέον, ο Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε ότι η στάση του κόμματος απέναντι στο θέμα με τα πανεπιστήμια ήταν σωστή, συμπληρώνοντας ότι ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης άλλαξε άρδην στάση σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχε πει επί του νομοσχεδίου. «Δεν κάναμε ποτέ μπρος-πίσω. Αυτό που είπαμε είναι ότι οποιοδήποτε άνοιγμα αγοράς σε μια χώρα με δίψα για τα πτυχία, πρέπει να γίνει σταδιακά με αξιολόγηση των πτυχίων», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.

Ως προς τα οικονομικά, ξεκαθάρισε ότι ο ΦΠΑ πρέπει να μειωθεί για τα είδη πρώτης ανάγκης, διότι είναι το πρώτο μέτρο ανακούφισης που «χτυπά» τη ακρίβεια, δεδομένου ότι «σου δίνει τη σιγουριά ότι μπορείς να σταθείς στα πόδια σου με τις δικές σου δυνάμεις, σε αντίθεση με τα pass που σε κάνουν να νομίζεις πως βρίσκεσαι σε μια διαδικασία ελεημοσύνης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.