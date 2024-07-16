Του Γιάννη Ανυφαντή

Αντιδράσεις και εντός της Βουλής προκάλεσε η χυδαία επίθεση του Παύλου Πολάκη στη γραμματέα της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Γιάννη Μπούγα να καταδικάζει στην επιτροπή δημόσιας διοίκησης οποιαδήποτε μορφή βίας, τονίζοντας πως «δεν υπάρχουν διαβαθμίσεις στη βία». «Χθες μία συνάδελφός μας δέχτηκε από έτερο συνάδελφο απρόκλητη λεκτική βία και μάλιστα με απαξιωτικές προσβλητικές, σεξιστικού τύπου αναφορές», τόνισε ο Υφυπουργός με τον ίδιο μάλιστα να υπογραμμίζει πως ο Στέφανος Κασσελάκης αναγκάστηκε να τηλεφωνήσει ο ίδιος στη Μαρία Συρεγγέλα καθώς δεν κατάφερε να πείσει τον Παύλο Πολάκη να το κάνει: «Επειδή ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης πιθανότατα δεν κατάφερε να πείσει τον βουλευτή του να ζητήσει ο ίδιος συγγνώμη, αναγκάστηκε να τηλεφωνήσει εκείνος στη συνάδελφό μας για να ζητήσει συγγνώμη πλην όμως τον άδειασε ο ίδιος ο βουλευτής του λέγοντας ότι δεν παίρνω τίποτα πίσω και επιμένω σε αυτά που είπα».

Ο κ. Μπούγας απευθύνθηκε και προς τους συναδέλφους του από την αξιωματική αντιπολίτευση που βρίσκοντας εντός της αίθουσας, υποστηρίζοντας πως «εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι ότι κανείς από τους συναδέλφους των κομμάτων της αντιπολίτευσης που υπεραμύνονται των δικαιωμάτων των γυναικών και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων δεν έκανε την παραμικρή αναφορά και δεν ένιωσε την ανάγκη να καταδικάσει αυτό το γεγονός. Ακόμα και ο εισηγητής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που πήρε τον λόγο, στην ατζέντα των θεμάτων που δεν πρόλαβε να θέσει και θα τα πει αύριο στον Υπουργό, δεν ανέφερε την καταδίκη του περιστατικού η οποία πρέπει να είναι χωρίς καμία υποσημείωση και χωρίς καμία απολύτως διαφοροποίηση»

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση ούτε διάθέση να αποκρύψουμε ζητήματα επικαιρότητας όπως και εν προκειμένω με διάθεση εξυπνακισμού και ειρωνείας βάλατε», σχολίασε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Άλεξανδρος Αυλωνίτης, προσθέτοντας: «Ο πρόεδρος του κόμματός μου, ζήτησε συγγνώμη. Δεν σας έφτανε αυτό; Θέλατε και από μένα;»

«Πέστε μου μια λεκτική αναφορά για τον συνάδελφο σας βουλευτή που αναφέρθηκε στον αρχηγό μας βάζοντας το ο ή το η για τις προτιμήσεις του, τις όποιες προτιμήσεις του», κατέληξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στον βουλευτή Δράμας της ΝΔ, Δημήτρη Κυριαζίδη.

Πηγή: skai.gr

