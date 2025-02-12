Η ακύρωση της εκλογής δύο βουλευτών των Σπαρτιατών συζητήθηκε ενώπιον των δικαστών του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου 

Της Έλενας Γαλάρη

Η ακύρωση της εκλογής των δύο βουλευτών των Σπαρτιατών στη Β Θεσσαλονίκης και τη Β Πειραιά, την οποία ζητούν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Θ. Γλαβίνας και Δ. Διαμαντίδης, συζητήθηκε ενώπιον των δικαστών του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου (εκλογοδικείο).

Οι δύο υποψήφιοι βουλευτές έχουν καταθέσει προσφυγές κατά του κύρους της ανακήρυξης δύο βουλευτών των «Σπαρτιατών» κι ενός αναπληρωματικού, με τον πρόεδρο του κόμματος Βασίλη Στίγκα να υπεραμύνεται της νομιμότητας του κόμματός του κατά την τοποθέτησή του.

"Βρίσκομαι ενώπιον σας να υπερασπιστώ το κόμμα που έχω την τιμή να ηγούμαι από το 2017. Δικηγόρος των προσφευγόντων είπε ότι η εκλογή μας είναι μια πολιτική ανωμαλία. Οι ψήφοι που πήραμε είναι πολιτική ανωμαλία; Εγώ θα ντρεπόμουν να το πω. Ακούγονται ότι είμαστε συμμορία, ναζί, ότι είμαι αχυράνθρωπος, ότι το κόμμα είναι κέλυφος. Ήρθα εδώ με καμάρι το 2017, κατέθεσα όλα τα χαρτιά και είναι νόμιμο το κόμμα. Από το 2013 οι Σπαρτιάτες ιδρύθηκαν ουσιαστικά ως κίνημα αλληλεγγύης και επί σχεδόν έξι χρόνια κάναμε φιλανθρωπίες.

Όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην πολιτική υπηρέτησα μια ιδέα και ποτέ δεν αμείφθηκε ούτε με ένα ευρώ. Αυτό που δεν μπορώ να ανεχτώ είναι να με χαρακτηρίζουν ναζί, ταγματασφαλίτη κι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Γίνεται πολύς λόγος για τις δηλώσεις Κασιδιάρη ότι μας στήριξε. Τον άνθρωπο αυτόν δεν τον γνωρίζω αλλά δεν είμαι αγνώμων. Είπα ένα ευχαριστώ δημόσια. Θα το έλεγα σε οποιονδήποτε. Με ψευδή στοιχεία ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έλεγαν ότι είναι μέλη της ΧΑ οι βουλευτές των Σπαρτιατών. Πού είναι το λάθος; Το να είναι κάποιος εγγεγραμμένος σε ένα κόμμα σημαίνει ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης; Έχω περάσει από πολλά κόμματα", ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Στίγκας.

Πρόσθετη παρέμβαση έχουν ασκήσει οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης (ανατολική Αττική) και Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου (βόρειος τομέας Β Αθήνας) ζητώντας να ακυρωθεί η εκλογή και των 12 βουλευτών των Σπαρτιατών.

Ο δικηγόρος τους Θεόδωρος Μαντάς ανέφερε: «Είναι η πρώτη φορά που καλείται το ΑΕΔ να αποφανθεί αν θα παραμείνει κόμμα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Έχουμε εδραία πεποίθηση ότι το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα ήταν εντελώς διαφορετικό αν δεν υπήρχε το νομικό ελάττωμα που εντοπίζουν οι προσφεύγοντες. Αν είχαν διαπιστωθεί έγκαιρα οι παραβιάσεις της εκλογικής νομοθεσίας και έχουμε την πεποίθηση ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα αποκαταστήσει αυτή την πολιτική ανωμαλία. Η απόφασή σας θα είναι εναρμονισμένη με την απόφαση για αναστολή χρηματοδότησης πολιτικού σχηματισμού των Σπαρτιατών από την επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής με τους μόνους που καταψήφισαν να είναι οι βουλευτές των Σπαρτιατών και οι βουλευτές του κόμματος Νίκη»

Να κηρυχθούν απαράδεκτες οι προσφυγές ζήτησε η Βάσω Πανταζή, δικηγόρος της αναπληρωματικής βουλευτού Β΄ Θεσσαλονίκης των Σπαρτιατών Ακριβής Πετροπούλου. "Στην ουσία σας ζητούν να κρίνετε ανεπιτρέπτως αν θα παραμείνει ένα πολιτικό κόμμα στη βουλή, δηλαδή να το βγάλετε έκτος νόμου. Θα πρέπει να κρίνετε αν ο ελληνικός λαός εξαπατήθηκε και αντί για Σπαρτιάτες ψήφισε Κασιδιάρη. Δημόσια τοποθετήθηκε με πανό και tweet και οριοθέτησε το ρόλο του. Τελικά τι είναι ένας πραγματικός ηγέτης; Θα το λύσει αυτό το ΑΕΔ; Είναι δυνατόν να είναι ηγέτης ο Ηλίας Κασιδιάρης με την εικόνα που παρουσιάζουν οι Σπαρτιάτες;

Από την πλευρά του ο συνήγορος του δεύτερου προσφεύγοντα ανέφερε: "Πουθενά δεν λέγεται ότι οι Σπαρτιάτες είναι εγκληματική οργάνωση. Δεν στρεφόμαστε κατά κόμματος αλλά προσώπου σε συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Το κώλυμα για το οποίο μιλάμε είναι η εκλογική παραβίαση σχετική με τη διενέργεια των εκλογών. Και όπως προκύπτει από μια σειρά αποφάσεων της δικαιοσύνης, η παραβίαση είναι η αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος ή οποία συνίσταται σε εξαπάτηση των εκλογέων όχι υπό την ποινική έννοια αλλά από τον τρόπο που διεξήχθησαν οι εκλογείς. Ένα πρόσωπο, ο Ηλίας Κασιδιάρης ο οποίος υπήρξε προκάλυμμα."

Το εκλογοδικείο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

