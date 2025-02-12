Χ. Δούκας: Το έργο της Διπλής Ανάπλασης ανήκει στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρθηκε στην πορεία των έργων στον Βοτανικό. Σημείωσε τον πολύ κρίσιμο ρόλο που έχουν διαδραματίσει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, κάνοντας ειδική αναφορά στη συμβολή της κυβέρνησης. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο δεν ανήκει σε μια δημοτική αρχή, αλλά στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό, ενώ υποστήριξε ότι η ολοκλήρωσή του θα είναι μια μεγάλη νίκη συνολικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε αναλυτικά στις ενέργειες που έχουν γίνει τον τελευταίο έναν χρόνο αλλά και σε αυτές που πρόκειται να ακολουθήσουν άμεσα.

Οι ενέργειες που έχουν ήδη γίνει:

- Όσον αφορά την απορρύπανση του σκάμματος του γηπέδου του περιβάλλοντος χώρου, διότι μιλάμε για μια χωματερή που υπήρχε στο κέντρο της Αθήνας, από τα τέλη Μαΐου 2024 έως και σήμερα, έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια πάνω από 100 χιλιάδες τόνοι οικιστικών αποβλήτων, δηλαδή πάνω από 200 χιλιάδες κάδοι απορριμμάτων, οι οποίοι από το 2013 είχαν εναποτεθεί μέσα στο σκάμμα του γηπέδου. Είμαστε τώρα πολύ κοντά στην πλήρη απορρύπανση. Το 90% έχει ολοκληρωθεί.

- Έγινε υπαγωγή των απαλλοτριώσεων με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδόθηκε 14.10.2024 στη fast track διαδικασία του άρθρου 7Α. Είναι μια πολύ δύσκολη και στριφνή διαδικασία, που ενώ όπως θα θυμάστε μιλάγαμε στην αρχή - αυτό είναι που παραλάβαμε – για 30 στρέμματα, τελικά τα στρέμματα υπό απαλλοτρίωση και υπό χρηματοδότηση είναι 80. Είναι μια πράξη που θα έπρεπε και αυτή να έχει ολοκληρωθεί το 2000.

- Μία πολύ σημαντική στιγμή ήταν στις 21/8 που έγινε η έκδοση της άδειας κατεδάφισης του γηπέδου «Απόστολος Νικολαΐδης». Με ενέργειες του Δήμου Αθηναίων και της ΠΑΕ ΠΑΟ και όχι της ΑΕ Ελαιώνα, στις 25 του μηνός εκδόθηκε και η αναθεωρημένη οικοδομική άδεια του νέου γηπέδου του Βοτανικού, δηλαδή 4 μέρες μετά.

- Αυτή τη στιγμή έχει προχωρήσει η εκσκαφή. Είμαστε σχεδόν στο μεγαλύτερο κομμάτι στο επίπεδο θεμελίωσης και στο νοτιοανατολικό κομμάτι έχει ξεκινήσει η θεμελίωση.

- Πολύ σημαντική επίσης είναι η υπογραφή και η έναρξη των εργολαβιών των δυο μεγάλων έργων: του πρασίνου και των υποδομών. Ενώ, ο χρονικός ορίζοντας είναι 30/4/2026 που είναι ο χρονικός ορίζοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης, η ημερομηνία αυτή προσαρμόστηκε λόγω και της επιταγής του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Βεβαίως θα γίνει αναπροσαρμογή, όταν και εάν υπάρξει σχετική παράταση της διάρκειας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

- Όσον αφορά το γήπεδο του Ερασιτέχνη, υπάρχει συμφωνία με την ΑΕΠ Ελαιώνα, τις τράπεζες δηλαδή, για την πλήρη χρηματοδότηση της κατασκευής των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη. Και το άλλο αγκάθι, που ήταν ακριβώς η πισίνα που ήταν κι αυτή στη συμφωνία και έγινε τροποποίηση της μελέτης, προκειμένου η πισίνα να χωροθετηθεί εντός της οικοδομικής γραμμής.

- Βεβαίως, έχουμε και τους δύο τεχνικούς συμβούλους, την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της σύμβασης του τεχνικού συμβούλου του γηπέδου και την εξεύρεση χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ενέργειας.

Τι ακολουθεί:

- Κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις 26.2.2025, προκειμένου άμεσα να κατατεθεί στο Μονομελές Εφετείο αίτηση για τη λήψη άδειας εισόδου και πραγματοποίηση έργων προ του ορισμού τιμής μονάδος.

- Έκδοση πριν το καλοκαίρι του 2025 οικοδομικής άδειας εγκαταστάσεων Ερασιτέχνη.

- Έναρξη κατασκευής χώρων κοινοχρήστου πρασίνου 215 στρεμμάτων τον Απρίλιο 2025.

- Έναρξη εργασιών νέας λεωφόρου Προφήτη Δανιήλ τον Απρίλιο 2025.

- Έναρξη ανέγερσης κερκίδων του νέου γηπέδου τον Σεπτέμβριο του 2025.

- Όσον αφορά την Ιερά Οδό και τον ποδηλατόδρομο, και εδώ η έναρξη εργασιών προβλέπεται για τον Σεπτέμβριο του 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.