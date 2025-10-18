Σφοδρή κριτική στο υπουργείο Ανάπτυξης ασκεί ο Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής Δωδεκανήσου και υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.

Όπως αναφέρει: «Στο ίδιο "παραμύθι" θεατές για άλλη μια φορά οι καταναλωτές της χώρας με αφορμή τις εξαγγελίες του Υπ. Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, περί… "μειωμένων τιμών" σε πάνω από 2.000 προϊόντα.

Πουθενά δεν θα μπορεί κανείς να βρει συγκεντρωμένα 2.000 προϊόντα με μειωμένη τιμή όπως παραπλανητικώς ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αφού οι μειώσεις τιμών αφορούν τελικώς προϊόντα ιδιωτικών ετικετών κάθε αλυσίδας χωριστά».

Και σημειώνει: «Οι ανακοινωθείσες μειώσεις, όπου λάβουν χώρα, θα αποτελούν προωθητικές ενέργειες στις οποίες ούτως ή άλλως θα προχωρούσαν, όπως κάνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα super markets. Με λίγα λόγια, για τον καταναλωτή δεν θα αλλάξει τίποτε απολύτως, αφού θα συνεχίσει να βρίσκει στα ράφια και για ορισμένα προϊόντα, την ίδια μηνιαία προσφορά που θα έβαζε το super market, μόνο που αυτή τη φορά θα φέρει τη σφραγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης!».



