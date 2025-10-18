Η πρόταση της Αθήνας και η αντίδραση της Αγκυρας για τη διάσκεψη των χωρών Ανατολικής Μεσογείου

Της Δώρας Αντωνίου

Το πλαίσιο εντός του οποίου θα επιδιώξει να γίνει η συζήτηση των παράκτιων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, στην οποία αναφέρθηκε προχθές από τη Βουλή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αποσαφήνισε χθες η Αθήνα. Την ίδια στιγμή, αποκαλύπτεται το ενεργό ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν στην οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, προκειμένου να απελευθερωθούν τα ενεργειακά πρότζεκτ για τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον αμερικανικές εταιρείες και να επιτραπεί η ανεμπόδιστη δραστηριοποίησή τους. Παράλληλα, η Άγκυρα παρεμβαίνει βάζοντας τις δικές της προϋποθέσεις για τη διαδικασία.

Χθες, κυβερνητικές πηγές έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι η Αθήνα μιλάει για ένα σχήμα πέντε επί πέντε: για τη συνάντηση, δηλαδή πέντε χωρών, οι οποίες θα συζητήσουν πέντε θέματα. Οι πέντε χώρες είναι Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Αίγυπτος και Λιβύη και τα θέματα που η ελληνική πλευρά προκρίνει, πέραν από τις θαλάσσιες ζώνες, είναι η συνδεσιμότητα, το μεταναστευτικό, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η πολιτική προστασία.

Η αμερικανική πλευρά έχει απευθυνθεί σε τέσσερις χώρες: Ελλάδα, Τουρκία, Λιβύη και Αίγυπτο, καθώς επικρατεί η αντίληψη ότι οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι που έχουν προκαλέσει την περιπλοκή, όσον αφορά τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών. Πρόκειται για το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο και για τη συμφωνία μερικής οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Η Αθήνα, βεβαίως, θεωρεί ότι η συμμετοχή της Κύπρου είναι δεδομένη, καθώς δεν μπορούν να αγνοηθούν τα συμφέροντά της, όσον αφορά τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών, τα οποία βεβαίως αγνοούνται πλήρως στην αποτύπωση του παράνομου τουρκολυβικού μνημονίου.

Η πρώτη αντίδραση από την πλευρά της Άγκυρας είναι η αναμενόμενη: η τουρκική πλευρά δείχνει να ταυτίζεται με την άποψη ότι το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί ανάμεσα στις τέσσερις χώρες και ότι η συμμετοχή της Κύπρου θα προκαλέσει επιπλέον περιπλοκή, καθώς δεν συμμετέχει σε κάποια από τις δύο συμφωνίες. Η θέση της Άγκυρας είναι ότι εάν τελικά η Κύπρος βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε θα πρέπει να εκπροσωπηθεί και το τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματά του. Βεβαίως, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει δεκτό από την Αθήνα, καθώς θα συνιστούσε έμμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Η κινητικότητα που αναπτύσσεται προδιαγράφεται έντονη καθώς αναμένεται και η τοποθέτηση των άλλων κρατών που εμπλέκονται στη συζήτηση το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά και να φανεί πόσο θα επιμείνει η Άγκυρα στις δικές της απόψεις. Πολύ περισσότερο που η τουρκική πλευρά εμφανίζεται ενοχλημένη από την κινητικότητα της Αθήνας, υποστηρίζοντας ότι ήταν ο Τούρκος Πρόεδρος που έθεσε πρώτος δημοσίως σχετική πρόταση και για την οποία δεν υπήρξε ανταπόκριση από ελληνικής πλευράς.

