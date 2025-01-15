Της Δέσποινας Βλεπάκη

Οι πρώην υπουργοί Σταύρος Μπένος και Τάσος Γιαννίτσης, καθώς και ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος είναι κάποια από τα ονόματα που ακούγονται ως πιθανές επιλογές του ΠΑΣΟΚ για την Προεδρία της Δημοκρατίας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Με την επιλογή του προσώπου ασχολείται προσωπικά ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα ενημερώσει σχετικά το Πολιτικό Κέντρο, όπου θα υπάρξει και συζήτηση.

Αύριο, Πέμπτη, στις 10:30 θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, για την πρόταση του κόμματος για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να βγει «λευκός καπνός» για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

Από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης Μητσοτάκη για την πρόταση Τασούλα, ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει δικό του υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, εξαπολύοντας δριμεία κριτική κατά του πρωθυπουργού για την επιλογή του την οποία χαρακτήρισε στενά κομματική.

«Ο κ. Μητσοτάκης κάνει μια στενά κομματική επιλογή, επιλέγοντας έναν εν ενεργεία βουλευτή του κόμματός της Νέας Δημοκρατίας για το ύπατο αξίωμα. Λειτούργησε μονοκομματικά σπάζοντας τις πολιτικές παραδόσεις και αποκαλύπτοντας τη βαθιά πολιτική του ανασφάλεια» τόνισε ο κ. Τσουκαλάς και πρόσθεσε:

«Ο ρυθμιστής του πολιτεύματος, σύμφωνα με το πνεύμα του Συντάγματος, δεν μπορεί προφανώς να είναι ένα πρόσωπο ταυτισμένο απόλυτα με την κυβερνητική παράταξη. Η πρόσφατη συνταγματική αλλαγή είχε στόχο να μη γίνεται «παιχνίδι εκλογών» ο θεσμός της Προεδρίας της Δημοκρατίας και είναι λυπηρό ότι ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί αυτή την αλλαγή για κομματικό του όφελος και για να φέρει τον κορυφαίο πολιτειακό θεσμό στα προσωπικά και κομματικά του μέτρα».

«Αφήνουμε τον κ. Μητσοτάκη μόνο, με πιθανούς συνοδοιπόρους κάποιους βουλευτές της Ακροδεξιάς, στον δρόμο που επέλεξε» σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Αναφερόμενος, τέλος στα χαρακτηριστικά της πρότασης που θα φέρει το ΠΑΣΟΚ, είπε: «Η πρόταση μας θα αντικατοπτρίζει ακριβώς τη λογική μας σε σχέση με τον θεσμό. Ο λόγος που δεν τοποθετηθήκαμε ως τώρα σε ό,τι αφορά στα πρόσωπα είναι γιατί σεβόμαστε τον θεσμό αλλά και το πρόσωπο της Προέδρου».

Πηγή: skai.gr

