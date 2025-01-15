«Η επιλογή του κυρίου Κ. Τασούλα για τη θέση του ΠτΔ είναι εξαιρετική. Είναι ένας πολιτικός με ήθος, που ενώνει τους Έλληνες και έχει αποδείξει αυτές τις δυνατότητες από πάρα πολλές θέσεις ευθύνης. Ως πρόεδρος της Βουλής επιτέλεσε τα καθήκοντά του με άψογο τρόπο. Με θεσμική ευθύνη και πολιτικό πολιτισμό. Τον εμπιστεύτηκαν όλοι», τόνισε μιλώντας στα «Παραπολιτικά» ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Δεν κλείνουμε το μάτι σε κανέναν, διότι κάνουμε διαφανή πολιτική. Όσοι δεν ψηφίσουν τον κ. Τασούλα, πρέπει να το εξηγήσουν. Ότι είναι Νεοδημοκράτης; Το θεωρώ απαράδεκτο, πολιτικά ρατσιστικό να πει κάτι τέτοιο η αντιπολίτευση. Οι παραδοσιακές πολιτικές ταμπέλες είναι παραπλανητικές, όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πριν από μισό αιώνα. Είναι μια άριστη και αξιακή επιλογή που έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Όποιον και αν επέλεγε, θα τον ψήφιζε ομόφωνα η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ. Είναι αραγής η ενότητά μας», επισήμανε ακόμα ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Για το ζήτημα με τα ασφάλιστρα υγείας, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως "η παρέμβαση της Κυβέρνησης έχει άμεσα αποτελέσματα. Το θέμα αφορά 255.000 ισόβια συμβόλαια, είναι μια κλειστή αγορά, γι' αυτό δημιουργήθηκε πρόβλημα. Αποφασίσαμε να νομοθετήσουμε νέο δείκτη από την ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψιν και τα οικονομικά και τα κοινωνικά δεδομένα.

Καλέσαμε τις ασφαλιστικές να μην εφαρμόσουν φέτος τον δείκτη του ΙΟΒΕ και να ανακόψουν τις αυξήσεις και ήδη ανακοινώθηκαν μειώσεις που φτάνουν το 50% ώστε να ανταποκριθούν οι πελάτες τους. Βλέπω ανταπόκριση και περιμένω να το πράξει το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών".

Ο κ. Θεοδωρικάκος πρόσθεσε πως «ο ανταγωνισμός βοηθάει και στην καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και στις καλύτερες τιμές. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις, η Κυβέρνηση παρεμβαίνει. Θα συνεργαστούμε τρία Υπουργεία, η Τράπεζα Ελλάδας και οι ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να βρούμε έναν δείκτη που θα κάνει βιώσιμη την κατάσταση».

Τέλος, ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στα ζητήματα της καθημερινότητας, λεγου πως είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων για πρώτη φορά ύστερα από τέσσερα χρόνια και μάλιστα είναι ο μικρότερος σε όλη την Ευρωζώνη. Πρόσθεσε επίσης πως η αγορά θέλει συνεχή παρακολούθηση, ενώ τα πρόστιμα εισπράττονται και βεβαιώνονται από την ΑΑΔΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

