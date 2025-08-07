Διπλωματικές πηγές απαντούν σχετικά με την ημερομηνία κατάθεσης της Ρηματικής Διακοίνωσης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην ελληνική πρεσβεία επισημαίνοντας ότι κατατέθηκε στις 27 Ιουλίου, σχολιάζοντας με αυτό τον τρόπο δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για καθυστέρηση από την ελληνική πλευρά.

Συγκεκριμένα οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν:

«Η Ρηματική Διακοίνωση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου της 8ης Ιουλίου 2025, η οποία αναφέρεται στον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, κατατέθηκε στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάιρο στις 27 Ιουλίου 2025».

Πηγή: skai.gr

