ΠΑΣΟΚ: «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο»

Τη Χαριλάου Τρικούπη ταλανίζουν οι υποθέσεις Παναγόπουλου και Χατζηδάκη, με τα στελέχη να επιχειρούν να «ξορκίσουν το κακό» και να διαχωρίσουν τη θέση τους από πρακτικές που φέρνουν αναμνήσεις από το παρελθόν.

Η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει σταθερά στο μότο «δεν είμαστε όλοι το ίδιο» και προβάλλει τα αντανακλαστικά που επιδεικνύει σε κάθε περίπτωση στελέχους που φέρεται ως εμπλεκόμενο σε όποια υπόθεση με οσμή σκανδάλου. Τόσο στην περίπτωση Παναγόπουλου όσο και στην υπόθεση με την τέως Επικεφαλής του Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ Αναστασία Χατζηδάκη, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προέβη σε άμεση αναστολή της κομματικής ιδιότητας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει πυρά για την αντίδραση της ΝΔ, σε αντίστοιχες περιπτώσεις που αφορούν γαλάζια στελέχη.

«Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και πώς το αποδεικνύω αυτό; Με τη δική μου κουλτούρα αντιμετώπισης της διαφθοράς. Υπάρχει κάποια δικογραφία για αυτά τα πρόσωπα που είπατε (σημ. Παναγόπουλο, Χατζηδάκη); Όχι. Τι υπάρχει; Υπάρχει το πόρισμα μιας αρχής. Με ένα πόρισμα μιας αρχής, με το τεκμήριο της αθωότητας, πριν οποιαδήποτε δικογραφία, εμείς τι λέμε; Αναστολή κομματικής ιδιότητας, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν δεν υπάρξει καμία σκιά, το πρόσωπο επιστρέφει. Αν υπάρξει, υπάρχει μια μόνιμη διαγραφή. Είναι καθαρό αυτό; Είναι οριζόντιο; Είναι», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στον Real FM.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία πολιτική ευθύνη σχετικά με την υπόθεση των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και των προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και βάλλουν κατά της κυβέρνησης.

«Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όταν στα μισά του υπουργεία υπάρχουν δικογραφίες με σκάνδαλα; Τεράστια. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια, κυρίως από την κυβέρνηση, να πουν στον ελληνικό λαό ότι είμαστε όλοι το ίδιο, “όλοι είμαστε διεφθαρμένοι”, “όλοι δείχνουμε ανοχή στη διαφθορά”», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.

Νέα πυρά από την ΠΑΣΚΕ

Με μια ανακοίνωση με καρφιά και μπηχτές απάντησε η ΠΑΣΚΕ σε διάφορα σενάρια που διακινούνται για το αποτέλεσμα των εκλογών του Εργατικού Κέντρου Αθήνας την περασμένη Κυριακή.

Η ΠΑΣΚΕ κάνει λόγο για «μονοπρόσωπα κομματικά όργανα» που διακινούν διάφορες θεωρίες, εκδίδουν «σκουριασμένες» ανακοινώσεις και δημιουργούν «παρατάξεις»- με άλλα λόγια «ξύνονται με ξένα νύχια».

Κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για τη συνέντευξη Στουρνάρα

Νέα εστία αντιπαράθεσης ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά να σημειώνει ότι η συνέντευξη του κ. Στουρνάρα στο συγκεκριμένο μέσο που επέλεξε να μιλήσει ακύρωσε το ρολό του.

«Η συνέντευξη του κ. Στουρνάρα στην Ομάδα Αλήθειας ακύρωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον ρόλο του…Το να πηγαίνεις και να νομιμοποιείς έναν προπαγανδιστικό μηχανισμό ενός κόμματος ο οποίος με αγριότητα κάνει προσωπικές επιθέσεις,» δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στα Parapolitika fm, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σχολιάζει από το βήμα της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ότι είναι δικαίωμα του καθενός που θα τοποθετηθεί.

«Ο κ. Στουρνάρας στη συνέντευξη αυτή είπε ανατριχιαστικά πράγματα και αντί να ασχοληθεί με αυτά και το ΠΑΣΟΚ και να απευθύνει τον λόγο στον ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να ασχολείται με το δέντρο. Το πού θα δώσει ο καθένας συνέντευξη είναι δικαίωμα του» ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του ΠΑΣΟΚ

«Το ΠΑΣΟΚ που ήταν στην ίδια πλευρά της ιστορίας στη σωστή πλευρά της ιστορίας πριν από 10 χρόνια όταν και ο κύριος Στουρνάρας και πολλοί άλλοι τη στιγμή που τους έλεγαν προδότες και γερμανοτσολιάδες κρατούσαν την Ελλάδα στην Ευρώπη, μένει στο δέντρο. Γιατί μένει στο δέντρο; Γιατί ονειρεύονται όλοι αυτοί τη μεγάλη, προοδευτική εντός πολλών εισαγωγικών διακυβέρνηση,» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τη Χαριλάου Τρικούπη να σηκώνει το γάντι και να κατηγορεί την κυβέρνηση για τοξικότητα και διχασμό.

«Ας μην ψάχνει να βρει ο κ. Μαρινάκης σε ποια όχθη είναι το ΠΑΣΟΚ…Ξέρει καλά ο κ. Μαρινάκης σε ποια όχθη είναι η κυβέρνηση, που εκπροσωπεί. Είναι δίπλα στον κ. Τσίπρα και τον κ. Καμμένο στη σκοτεινή όχθη … της τοξικότητας και του διχασμού», αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

