Νέα ιστορική αναδρομή επιχείρησε να κάνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αυτήν τη φορά επισήμανε σε δηλώσεις του πως η Τουρκία «υπέστη Σταυροφορίες και πολλές απόπειρες εισβολής, αλλά έμεινε 1.000 χρόνια στα εδάφη αυτά».

Μάλιστα, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος δεν παρέλειψε να τονίσει πως «με αυτό το πνεύμα σταματήσαμε το αίμα που χυνόταν στην Κύπρο».

Συγκεκριμένα, ο Ερντογάν δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Tο έθνος μας πέρασε από πολύ δύσκολες δοκιμασίες, προκειμένου να καταστήσει αυτήν τη γη, όπου ζει εδώ και 1.000 χρόνια, μια αιώνια πατρίδα για τον εαυτό του. Υποστήκαμε Σταυροφορίες, επιθέσεις των Μογγόλων, απόπειρες εισβολής. Πλήθος πόλεών μας λεηλατήθηκαν και τα χωριά μας κάηκαν και καταστράφηκαν πολλές φορές. Αλλά ό,τι κι αν έκαναν, δεν μπόρεσαν να μας ξεριζώσουν από αυτά τα εδάφη. Δεν μπόρεσαν να φιμώσουν το κάλεσμα για προσευχή (Ezan) που εξυψώνεται στους ουρανούς 5 φορές την ημέρα».

«Με την έμπνευση που πήραμε από τους μάρτυρές μας και με το πνεύμα του Ματζικέρτ και του Τσανάκαλε( Δαρδανέλια), ξεπεράσαμε όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε. Με αυτό το πνεύμα νικήσαμε 7 δυνάμεις στον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Με αυτό το πνεύμα σταματήσαμε το αίμα που χυνόταν στην Κύπρο».

Τουρκικά ΜΜΕ: Ο Δένδιας επιχειρεί να εμποδίσει την Τουρκία για αγορά οπλικών συστημάτων

Την ίδια στιγμή, τουρκικά Μέσα Ενημέρρωσης εξαπολύουν νέα επίθεση εναντίον του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος - όπως λένε - «επιχειρεί να εμποδίσει την Τουρκία για αγορά οπλικών συστημάτων».

Οι αντιδράσεις στη γειτονική χώρα έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι «η Ελλάδα στα συμβόλαια αγοράς όπλων θέλει να βάλει όρο Τουρκίας».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου Haber Global:

«Ο Δένδιας στις νέες συμφωνίες αγοράς οπλικών συστημάτων θέλει να βάλει τον όρο της Τουρκίας. Στόχος του Δένδια είναι να εμποδίσει την πώληση όπλων τα οποία αγοράζει η Ελλάδα. Υπάρχουν πληροφορίες πως ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας θέλει να βάλει γραπτούς όρους στα συμβόλαια αγοράς των οπλικών συστημάτων, για να μην πωλούνται οι ίδιες πλατφόρμες στην Τουρκία. Υπάρχει η άποψη πως σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υπάρχει νόημα να δαπανηθούν δισεκατομμύρια ευρώ για αγορές όπλων».

Από την πλευρά του, το CNN Turk σημειώνει:

«O Nίκος Δένδιας που κάθε με ευκαιρία χαρακτηρίζει την Τουρκία ως εχθρική χώρα, τώρα δημιούργησε ένα δικό του δόγμα εναντίον της Τουρκίας. Σύμφωνα με αυτό , όταν η Ελλάδα αγοράζει οπλικά συστήματα από το εξωτερικό, θα προσπαθεί ώστε να μην αγοράσει η Τουρκία τα ίδια όπλα και να το εμποδίζει. Για να το κάνει αυτό, θέλει στο συμβόλαιο πώλησης να προσθέσει έναν όρο Τουρκίας».

Φιντάν: Η Τουρκία είναι έτοιμη να στείλει στρατεύματα στη Γάζα

Εκπροσωπώντας χθες Πέμπτη τον Τούρκο πρόεδρο στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να στείλει στρατεύματα στον παλαιστιναικό θύλακα.

Εντύπωση, δε, προκάλεσε το γεγονός ότι οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών για το Ισραήλ πραγματοποιήθηκαν σε ήπιους τόνους.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan:



We are prepared to provide troops to the International Stabilization Force. pic.twitter.com/MXDfW026Eu — Rabia İclal Turan (@iclalturan) February 19, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.