Γ. Στουρνάρας: Όταν διαφώνησα με τον ΣΥΡΙΖΑ για τη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής, πήγε το ΣΔΟΕ στη σύζυγό μου

Για προσπάθεια εκβιασμού του από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση της Τράπεζας Αττικής έκανε λόγο ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Ομάδα Αλήθειας».

Ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι όταν διαφώνησε με την τότε κυβέρνηση για τη νέα διοίκηση της Τράπεζας Αττικής, στοχοποιήθηκε η σύζυγός του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, την ώρα που συνεδρίαζε για το θέμα η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, τον πήρε τηλέφωνο η σύζυγός του και τον ενημέρωσε ότι είχαν πάει στο γραφείο της το ΣΔΟΕ και η Οικονομική Αστυνομία.

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ δεν επρόκειτο για κάτι τυχαίο, αλλά, όπως τόνισε, εκείνος δεν έκανε πίσω και προχώρησε στην αλλαγή της διοίκησης Αττικής.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.