Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η χθεσινή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο Κρήτης για την οπλοκατοχή και τα μέτρα για την πάταξη της ανομίας, είχε και μια παρουσία έκπληξη που αφήνει περιθώρια για πολλές ερμηνείες. Το παρών στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ ανάμεσα σε βουλευτές και στελέχη της πράσινης παράταξης έδωσε και ο ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο βουλευτής επικοινώνησε με το γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ την Κυριακή και ενημέρωσε για την πρόθεση του να παραστεί και τον Νίκο Ανδρουλάκη παρά τον αρχικό αιφνιδιασμό να καλοδέχεται τον ναύαρχο στην εκδήλωση. Εξάλλου οι δυό τους έχουν αναπτύξει επικοινωνία στο παρελθόν για να συζητήσουν το ενδεχόμενο προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή στην πράσινη παράταξη όπως αναφέρουν πηγές. Το αν η χθεσινή κίνηση του Ευάγγελου Αποστολάκη σηματοδοτεί επαναπροσέγγιση μένει να φανεί από τις εξελίξεις.

Άννα Διαμαντοπούλου και Χάρης Δούκας μαζί για τον τουρισμό

Οι «δυο ψυχές του ΠΑΣΟΚ» έχουν ραντεβού σήμερα στις 5 στο «Σεράφειο». Άννα Διαμαντοπούλου και Χάρης Δούκας διοργανώνουν εκδήλωση με αιχμή του δόρατος τον τουρισμό. Πρόκειται για μια εκδήλωση που συζητείται πολύ στα πασοκικά πηγαδάκια, με πολλούς να περιμένουν τις παρουσίες αλλά και τις απουσίες από την ημερίδα που διοργανώνει το «Δίκτυο» και ο Δήμος Αθηναίων. Η σύμπραξη των δύο υποψηφίων για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φέρνει στο φως μια καλή επικοινωνία που όπως φαίνεται έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα δύο στελέχη το τελευταίο διάστημα, που παρά τις όποιες διαφωνίες σε πολιτικό επίπεδο, μπορούν να καλλιεργήσουν σημεία επαφής για το καλό της παράταξης.

Στην ημερίδα Τουρισμός : Πραγματικά προβλήματα και μύθοι εκτός από τους δύο διοργανωτές θα λάβουν τον λόγο και Δήμαρχοι από την Ελλάδα και την Ευρώπη, ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, η Δήμαρχος Σίφνου Μαρία Νάδαλη, ο πρώην Δήμαρχος Ιξέλ Βρυξελλών Χρήστος Δουλκερίδης και ο Jose Antonio Donaire.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.