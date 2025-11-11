Μητσοτάκης: Είναι ειλημμένη η απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική μεταποίηση

«Σε επιχειρήσεις, όπως η Interplast, χτυπάει η καρδιά της παραγωγικής, εξωστρεφούς και της καινοτόμου Ελλάδας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής.

«Είναι ειλημμένη η απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική μεταποίηση. Η ελληνική μεταποίηση δημιουργεί πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, με μέσους μισθούς πολύ υψηλότερους του μέσου μισθού για την ελληνική οικονομία», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Μπορεί να προσελκύει νέα παιδιά τα οποία έχουν κάνει τις σπουδές τους στην Ελλάδα, προσφέροντας τους μία πολύ καλή επαγγελματική διαδρομή. Και δικό μας χρέος είναι να υποστηρίξουμε τέτοιες προσπάθειες, μέσα από καλά σχεδιασμένα προγράμματα τα οποία εμπίπτουν στην ευρύτερη λογική του αναπτυξιακού νόμου.

Κινούμαστε με ταχύτητα και έχω ζητήσει από το υπουργείο οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί να έχουν αξιολογηθεί και εκκαθαριστεί εντός των επόμενων μηνών. Και προβλέπουμε, ακόμα, σε παραγωγικότερες επενδύσεις στη χώρα μας.

Πρέπει να κλείσουμε το κενό επενδύσεων στην πατρίδα μας με την Ευρώπη. Έχουμε κάνει ήδη ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά απομένουν πολλά να γίνουν ακόμα. Και, τέλος, να πω για τους εργαζόμενους στην εταιρία, ειδικά για τους νέους εργαζόμενους, ότι θα είναι οι πρώτοι που θα ωφεληθούν από τα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης τα οποία ήδη ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση μας και θα τεθούν σε εφαρμογή από τους αρχές του επόμενου έτους.

Ειδικά τα νέα παιδιά που είναι κάτω των 25 ετών δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος για εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ. Αυτοί που είναι μεταξύ 25 και 30 χρονών θα πληρώνουν μειωμένο εισαγωγικό συντελεστή 9% και, βέβαια, οι συμπολίτες μας εργαζόμενοι θα δουν μία σημαντική φορολογική ελάφρυνση στις μισθοδοσίες τους ξεκινώντας από τον επόμενο Ιανουάριο».

Ο κ. Μητσοτάκης ευχήθηκε στην Interplast χαμόγελα, περισσότερες εξαγωγές και να διευρύνει κι άλλο το πελατολόγιο της, που σήμερα περιλαμβάνει 76 χώρες και να τις εκατοστίσει.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε πως η Interplast «εκπροσωπεί την αντίληψη της κυβέρνησης μας για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, καθώς σημαίνει καινοτομία, εξωστρέφεια, εξαγωγές και ποιοτικές θέσεις εργασίας για 135 άτομα στην Κομοτηνή, νέο επιστημονικό δυναμικό που θα εγκατασταθεί στην πόλη και αυτό είναι σπουδαίο».

«Υποστηρίζουμε τη σύγχρονη ελληνική βιομηχανία ως υπουργείο Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, με ειδικά καθεστώτα για τη μεταποίηση και για τις παραμεθόριες περιοχές.

Μέσα σε αυτό το βιομηχανικό πάρκο επτά επιχειρήσεις ήδη έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και ελπίζω με τις αξιολογήσεις που θα γίνουν να ενταχθούν ακόμα περισσότερες, ώστε να προσθέσουν αξία σε αυτό το πάρκο που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα με 4.350 στρέμματα και 45 εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

Και πιστεύω ότι το μέλλον μπορεί να είναι ακόμα πιο σημαντικό και πιο ευοίωνο, προσθέτοντας στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και της οικονομίας μας συνολικά», είπε ο υπουργός.

«Η Θράκη μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο»

«Η Ελλάδα και η Θράκη, συγκεκριμένα, μετατρέπεται σε ένα διεθνές ενεργειακό κέντρο. Και η πατρίδα μας απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να ασκεί πολύ αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος πάντα των εθνικών συμφερόντων», επισήμανε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψη στον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού έχει γίνει εξής:

«Ο Σταθμός Συμπίεσης, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία πριν από λίγες μέρες, αυξάνει ουσιαστικά τη δυνατότητα τροφοδοσίας όχι μόνο του εγχώριου συστήματος, αλλά, κυρίως, εξαγωγής περισσότερου φυσικού αερίου προς τους βόρειους γείτονες μας.

Η Ελλάδα και η Θράκη, συγκεκριμένα, μετατρέπεται σε ένα διεθνές ενεργειακό κέντρο. Και η πατρίδα μας απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να ασκεί πολύ αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος πάντα των εθνικών συμφερόντων.

Η παρουσία μιας τόσο μεγάλης αμερικανικής αντιπροσωπείας στην πατρίδα μας την προηγούμενη εβδομάδα κατέδειξε ακριβώς την κομβική σημασία της Ελλάδας, ως την αφετηρία του κάθετου άξονα, της δυνατότητας, δηλαδή τροφοδοσίας από την Ελλάδα με αέριο, το οποίο θα έρχεται με διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένου και του υγροποιημένου Φυσικού Αερίου που θα λέγεται από τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να μπορούμε να τροφοδοτούμε χώρες όπως η από την Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να τροφοδοτούμε forest η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο σημαντική αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας συγκροτούν αυτές οι πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται και από τον ΔΕΣΦΑ και προσβλέπω σε ακόμα περισσότερες εθνικές επιτυχίες στο μέτωπο της ενεργειακής διπλωματίας».

Τον κ. Μητσοτάκη ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του Σταθμού η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ο βουλευτής Ευριπίδης Στυλιανής, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, και ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης.

