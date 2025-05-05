Παρέμβαση ΠΑΣΟΚ για την αισχροκέρδεια: Προτάσεις για να μην πληρώνουν «καπέλο» οι πολίτες

Στη μάχη της καθημερινότητας των πολιτών και κυρίως στην αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας ρίχνεται το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με πηγές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του το πρωί σε συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου ανακοίνωσε την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει, το επόμενο διάστημα, ένα συνεκτικό πλαίσιο θεσμικών παρεμβάσεων:

Για τις ενδοομιλικές συναλλαγές των πολυεθνικών -ξένων και ελληνικών

Για την αναδιάρθρωση, ενίσχυση και επέκταση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Για τη θέσπιση Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ώστε το καταναλωτικό κίνημα να αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη.

Με αυτές τις παρεμβάσεις θα μπουν κανόνες στην αγορά και στις πολυεθνικές, θα μπουν θεσμικά εμπόδια στην αισχροκέρδεια. Μόνο έτσι ο ελληνικός λαός δεν θα πληρώνει με «καπέλο» το ίδιο προϊόν που άλλοι ευρωπαίοι - με υψηλότερους μισθούς - το αγοράζουν φθηνότερα, ανέφερε χαρακτηριστικά

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως πριν 1 χρόνο ο κ. Μητσοτάκης υποσχόταν παρεμβάσεις στην Κομισιόν για το θέμα που έμειναν όμως επιστολές προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

