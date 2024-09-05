Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παραολυμπιακοί Αγώνες 2024: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Γκαβέλα για το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα Τ11

Συγχαρητήρια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νάσο Γκαβέλα για το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα Τ11

Παραολυμπιακοί Αγώνες 2024: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Γκαβέλα για το χρυσό

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Νάσο Γκαβέλα για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 100 μέτρα Τ11 στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Συγκεκριμένα ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ:

«Δεύτερο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στους Παραολυμπιακούς αγώνες, μετά την ιστορική εμφάνιση του Νάσου Γκαβέλα στα 100 μέτρα Τ11, με οδηγό τον Γιάννη Νυφαντόπουλο! Χρυσός στο Τόκιο, χρυσός και σήμερα στο Παρίσι! Θερμά συγχαρητήρια

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Κυριάκος Μητσοτάκης Νάσος Γκαβέλας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark