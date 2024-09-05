Παραολυμπιακοί Αγώνες 2024: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Γκαβέλα για το χρυσό

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Νάσο Γκαβέλα για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 100 μέτρα Τ11 στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Συγκεκριμένα ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ:

«Δεύτερο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στους Παραολυμπιακούς αγώνες, μετά την ιστορική εμφάνιση του Νάσου Γκαβέλα στα 100 μέτρα Τ11, με οδηγό τον Γιάννη Νυφαντόπουλο! Χρυσός στο Τόκιο, χρυσός και σήμερα στο Παρίσι! Θερμά συγχαρητήρια!»

Πηγή: skai.gr

