Η κοινοβουλευτική αριθμητική που βγάζει Τασούλα - Άγνωστος Χ οι ανεξάρτητοι

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την εκλογή του Κωνσταντίνου Τασούλα στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα σήμανε και επίσημα η χθεσινή ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη διαδικασία να εκκινεί στην Ολομέλεια της Βουλής το ερχόμενο Σάββατο 25 Ιανουαρίου.

Η εκλογή πάντως του νυν Προέδρου της Βουλής σε Πρώτο Πολίτη της χώρας, δεν πρέπει να αναμένεται τουλάχιστον το πρώτο δεκαήμερο της διαδικασίας, έως ότου δηλαδή ολοκληρωθεί και η τρίτη ψηφοφορία που απαιτεί τα 3/5 των βουλευτών (180). Όλες οι ασκήσεις πάνω στην αριθμητική της Βουλής, οδηγούν στο ασφαλές συμπέρασμα πως η 12η Φεβρουαρίου – ήτοι ημερομηνία διεξαγωγής της τέταρτης ψηφοφορίας – θα είναι η ημέρα που η Ολομέλεια θα βγάλει λευκό καπνό, εκλέγοντας τον Κωνσταντίνο Τασούλα νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον αριθμό των βουλευτών που θα στηρίξουν τον Ηπειρώτη πολιτικό να κυμαίνεται από 165 έως 170. Πέραν της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που αριθμεί 156 βουλευτές, την υποψηφιότητα Τασούλα θα στηρίξουν και οι 5 εναπομείναντες Σπαρτιάτες, ενώ σε εξίσωση για δυνατούς εξελίσσεται για ακόμα μία φορά η στάση που θα κρατήσουν οι 23 ανεξάρτητοι βουλευτές.

Σε κάθε περίπτωση, η παραίτηση του Κωνσταντίνου Τασούλα από το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής δεν θα προηγηθεί της εκλογής του στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα. Όπως αναφέρουν αρμόδιες κοινοβουλευτικές πηγές κάτι τέτοιο θα σηματοδοτούσε και ταυτόχρονη εκκίνηση των διαδικασιών εκλογής νέου Προέδρου της Βουλής, ενώ την παρούσα στιγμή προέχει η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής Πρόεδρου της Δημοκρατίας.

Τι θα κάνουν οι ανεξάρτητοι

Τη θετική ψήφο τουλάχιστον 5 ανεξάρτητων βουλευτών εκτιμάται πως θα συγκεντρώσει το πρόσωπο του Κωνσταντίνου Τασούλα, με τον Μάριο Σαλμά – προερχόμενο από τη ΝΔ – να ψηφίζει υπέρ, καθώς τον συνδέει προσωπική φιλία με τον νυν Πρόεδρο της Βουλής. Θετικά τάσσεται και ο Παύλος Σαράκης (από την Ελληνική Λύση), τονίζοντας σε συνομιλητές του πως πρόκειται για έναν πολιτικό πνευματώδη και ευπατρίδη, ενώ και οι Χάρης Κατσιβαρδάς, Γιώργος Ασπιώτης και Μιχάλης Γαυγιωτάκης (πρώην Σπαρτιάτες που υπερψήφισαν και τον προϋπολογισμό) εντάσσονται σε αυτούς που διάκεινται θετικά προς το πρόσωπο του κ. Τασούλα. Από τη «δεξαμενή» των ανεξάρτητων βουλευτών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η στάση που θα κρατήσει ο Αντώνης Σαμαράς, με τον πρώην πρωθυπουργό να μην έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του. Αρνητικά πάντως προς το πρόσωπο του Κωνσταντίνου Τασούλα τοποθετούνται και οι 10 ανεξάρτητοι βουλευτές προερχόμενοι από την Κουμουνδούρου, με όσους εξ’ αυτών δεν έχουν προσχωρήσει στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, να τηρούν στάση αναμονής, ενόψει και της σημερινής πρότασης του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να καθορίσουν τη θέση τους. Πάντως, η Λούκα Κάτσελη - πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την προεδρία - θα συγκεντρώσει την στήριξη και της Αρετής Παπαϊωάννου, ενώ ερώτημα αποτελεί αν θα ακολουθήσει και ο Μιχάλης Χουρδάκης που τάχθηκε κατά της υποψηφιότητας Τασούλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.