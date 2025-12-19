Στην Αθήνα βρίσκεται ο ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής, Νίκος Παππάς, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος, σε συνέντευξή του, ενώ παρουσίασε τη δική του εκδοχή σχετικά με την υπόθεση του ξυλοδαρμού του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου στο Στρασβούργο, λέγοντας πως θα κινηθεί και νομικά εναντίον του.

Αναλυτικά, ο ευρωβουλευτής ανέφερε στο Mega:

«Θέλω να πω τη δικιά μου πλευρά, την δικιά μου αλήθεια, και να αξιολογήσετε και να κρίνετε ποια ιστορία έχει λογική, συνοχή και έχει κάποιο νόημα. Δεν ξύπνησα ένα ωραίο πρωί στο Στρασβούργο και είπα ΄τι ωραία σήμερα θα τσακωθώ με αυτόν τον άνθρωπο, χωρίς κανέναν λόγο’. Το λέω γιατί το δικό του αφήγημα αυτό είναι.

Πήγα σε ένα μαγαζί που συχνάζω μιας και έχω πάει 15 φορές σε αυτή την πόλη, ξέρω πώς να κινηθώ, πού να πάω. Στο μαγαζί αυτό καθόμουν σε μια πολυθρόνα, με την παρέα μου, γυρισμένος πλάτη στη συγκεκριμένη παρέα. Δεν μπορούσα να βλέπω, άκουγα ελληνικά, είχε πολλούς Έλληνες γενικά εκεί που συχνάζουν. Μου είπαν μάλιστα από την παρέα μου ότι είναι και κάποιοι δημοσιογράφοι, δεν έδωσα σημασία.

Έτσι όπως είναι περίεργα διαρρυθμισμένο το μαγαζί, έχει κάποια σταντ, κάποιες πολυθρόνες, άρα πολλές φορές κάποιος που περνάει από δίπλα, δεν βλέπουν τα πόδια και συνήθως τρακάρουν. Κάποια στιγμή ένιωσα κάποιον να με παρασέρνει τόσο πολύ που μου φάνηκε επιτηδευμένο και σήκωσα το κεφάλι να δω. Και εκεί που κατάλαβα πως προσπαθεί να με παρασύρει. Τον σταματάω και του λέω ‘ζήτα συγγνώμη και πέρνα, δεν έχω πρόβλημα, δεν σε έβλεπα’. Και παίρνω μια απάντηση που εξαρχής με σόκαρε. Μου ‘λέει σιγά μην ζητήσω συγγνώμη σε σένα ρε Παππά’. Αυτομάτως συνειδητοποιώ πως ο άνθρωπος και με γνωρίζει και έχει κάποια προκατάληψη μαζί μου. Επειδή δεν ήθελα να λογομαχήσω μπροστά και στους φίλους μου και στον κόσμο, σηκώθηκα πάνω και του λέω ‘τι συνέβη; Δεν κατάλαβα το ύφος σου, ποιος είσαι ακριβώς και μιλάς έτσι; Και μου λέει ‘ξέρεις πολύ καλά ποιος είμαι και ξέρεις, πολύ καλά πού δουλεύω και μπορώ να σε καταστρέψω’. Μου φάνηκε πολύ επιθετική η συμπεριφορά του, αλλά υπέθεσα, μιας και τους βρήκα εκεί και τον είδα λίγο και σαν μια φιγούρα κάπως αλλόκοτη, ότι μάλλον θα έχει πιει αρκετά και ψάχνεται για μπελάδες ή μάλλον δεν ξέρει τι λέει».

«Μου έκανε ένα χυδαίο, ανήθικο σχόλιο και έχασα την ψυχραιμία μου»

Και συνέχισε:

«Τον συνόδεψα έξω επειδή δεν ήθελα να μιλήσω σε αυτό το ύφος και με τόσο κόσμο εκεί μέσα και καθώς βγαίναμε, επέμενα ‘θες να μου πεις ποιος είσαι για να βγάλουμε λίγο και τα συμπεράσματά μας, γιατί εγώ δεν σε ξέρω;’ Και μου πετάει εκείνη την ώρα ένα χυδαίο, ανήθικο, ένα σχόλιο για ένα πολύ προσωπικό μου, ευαίσθητο ζήτημα, που δεν θα ήθελα να το αναφέρω, θα το αναφέρω στη μήνυση που θα του κάνω και στο δικαστήριο αν χρειαστεί. Αυτό με έκανε να χάσω την ψυχραιμία μου, να γίνω έξω φρενών, δεν μπορούσα να διαχειριστώ ούτε αυτό που άκουσα, ούτε αυτό που ένιωσα εκείνη την ώρα. Με το που άκουσα αυτό το σχόλιο, πράγματι έχασα την ψυχραιμία μου και σήκωσα το χέρι μου. Σε καμία περίπτωση, δεν τον γρονθοκόπησα, σε καμία περίπτωση δεν τον χτύπησα από πίσω, σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να προκαλέσω σωματική βλάβη, που εκ του αποτελέσματος, δεν συνέβη το παραμικρό. Σε καμία περίπτωση επίσης δεν είμαι περήφανος για αυτή την πράξη, δεν με τιμά και μετανιώνω. Και μετά από αυτή τη χειρονομία κι΄όλας έφυγα από κει και πήγα μέσα».

«Δεν είμαι ο Αυγενάκης να σας πω ότι σήκωσα το χέρι για να του πάρω τον ασύρματο ή πήγα να του ξεκουμπώσω το σκουλαρίκι, δεν τον γρονθοκόπησα, έκανα μια υποτιμητική χειρονομία στο πρόσωπό του, τελείωσε εκεί. Ένα σπρώξιμο, ένα χαστούκι, όπως θες βάφτισέ το. Εγώ είμαι ένας άνδρας 105 κιλά, 1.95, αν είχα γρονθοκοπήσει έναν άνθρωπο, μπορείτε να καταλάβετε ότι έστω ένα σημάδι, μια γρατσουνιά θα την είχα κάνει. Ο άνθρωπος αυτός βγήκε σε 30 εκπομπές, ατσαλάκωτος, χωρίς το παραμικρό και τον βλέπετε πώς κινείται. Αν είχε έστω μια γρατσουνιά, θα την είχαμε δει όλη», σημείωσε ο κ. Παππάς.

«Μπήκα ξανά μέσα, πήγα στους δικούς μου ανθρώπους, τους είπα ότι ‘έγινε ένα περιστατικό, δεν έχω διάθεση να συνεχίσω το ποτό μας, να πληρώσουμε, να αποχωρήσουμε’. Καθώς βγήκαμε έξω ήταν στημένο ένα πηγαδάκι με δημοσιογράφους και τον άνθρωπο αυτόν, οι οποίοι μιλούσαν για το περιστατικό. Τους πλησίασα και του είπα ΄τώρα που ηρεμήσαμε, θες επιτέλους να μου πεις ποιος είσαι και από πού πηγάζει αυτή η επιθετικότητα;’. Και ακούστηκε μια φωνή από την παρέα, δεν το είπε ο ίδιος: ‘εσύ είσαι ευρωβουλευτής και δέρνεις δημοσιογράφους;’. Και του λέω ‘κοίταξε πώς είμαι και κοίταξε πώς είναι αυτός ο άνθρωπος. Αν ήθελα να τον δείρω, θα το έκανα, λόγω σωματοδομής και σωματικής διάπλασης’. Εκείνη την ώρα είπα ‘αν πιστεύεις ότι έδειρα κάποιον άνθρωπο, φώναξε την αστυνομία τώρα, να αξιολογήσει την κατάσταση και να βγάλει συμπεράσματα’», ενώ σημείωσε πως ο δημοσιογράφος ήταν «προφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ».

«Σκαλώσαν και τους είπα θα καλέσω εγώ την αστυνομία αν χρειάζεται. Την ώρα που άκουσε πως θα καλέσω εγώ την αστυνομία, ένας φίλος του τον προέτρεψε να φύγει από το σημείο και έφυγε μόνος του».

Έπειτα σημειώνει ο κ. Παππάς πως η παρέα του δημοσιογράφου του είπε για το ποιος είναι και τότε συνειδητοποίησε πως γνωρίζονταν από την εποχή της πορείας του στο μπάσκετ. «Απλά έχει αλλάξει πεδίο και έχει πάει στο πολιτικό. Για αυτό και έκανε και αυτό το χυδαίο σχόλιο που με εξόργισε».

«Δεν κρύφτηκα και δεν φυγαδεύτηκα»

Ακολούθως, ο ευρωβουλευτής διέψευσε πως κρύφτηκε και φυγαδεύτηκε, λέγοντας τα εξής:

«Όσον αφορά το εάν κρύφτηκα, φυγαδεύτηκα και όλα αυτά τα αίσχη τα προβοκατόρικα… η μήνυση έγινε αργά το πρωί της επόμενης ημέρας. Προφανώς, εάν ήθελε να κάνει μήνυση ή κάποιος τον δασκάλεψε, θα μπορούσε να πάει την προηγούμενη ημέρα που έγινε το περιστατικό, αλλά δεν ήταν σε καλή κατάσταση.

Εγώ μετά τη μήνυση πήγα και ψήφισα στην Ολομέλεια, έκανα την ομιλία μου στην Ολομέλεια κανονικά, έκανα τα ραντεβού μου και ύστερα, μιας και προέκυψαν όλα αυτά, λέω θα γυρίσω στο σπίτι μου στην Αθήνα, γιατί ήταν μια ψυχοφθόρα διαδικασία για την οικογένειά μου και για μένα όλη αυτή η έκταση που έπαιρνε το θέμα. Πήγα κανονικά στη Γερμανία, γιατί νομίζουν ότι εγώ φυγαδεύτηκα. Απλά είχε μόνο μια πτήση στο Στρασβούργο νωρίς και πήγα μέσω Γερμανίας, που πάνε όλοι οι ευρωβουλευτές, στη Στουτγάρδη. Πήρα το αεροπλάνο και ήρθα στο σπίτι μου. Δεν με αναζήτησε κανένας. Έφυγα από την πόρτα 7-8 το βράδυ, όπως φεύγω κάθε μέρα. Αυτό είναι ένα αφήγημα που έχετε δημιουργήσει εσείς (οι δημοσιογράφοι), οι πολιτικοί, κάποιοι αντίπαλοι».

Για τις κλήσεις και τα μηνύματα στον δημοσιογράφο

Αναφορικά με τα μηνύματα που έστειλε στη συνέχεια στον δημοσιογράφο, απάντησε πως «με το που συνειδητοποίησα πως αυτός ο άνθρωπος είναι γνωστός μου από το παρελθόν, σε μια διαδρομή 20 χρόνων στο μπάσκετ, οι δημοσιογράφοι μπορείτε να καταλάβετε είναι πάρα πολλοί. Έψαξα στις επαφές μου και βρήκα Νίκος Γιαννόπουλος Kontra, το σάιτ που δούλευε τότε. Τον πήρα τηλέφωνο, μου το σήκωσε στην αρχή, άρχισα να του μιλάω για να λυθεί η παρεξήγηση, για να καταλάβω και εγώ τι έχει συμβεί. Δεν θα βρείτε κάποιο περιστατικό βίας στη διαδρομή μου έξω όταν διασκεδάζω. Μετά από λίγο μου το έκλεισε. Τον ξαναπαίρνω, ήταν κλειστό. Στέλνω μήνυμα ‘κάλεσε με όταν μπορείς’ και μετά αρχίζω και προβληματίζομαι μήπως έχω στείλει σε λάθος άνθρωπο. Και διέγραψα αυτό το μήνυμα».

«Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου, μετανιώνω, ντρέπομαι»

Ερωτώμενος για το εάν είπε στον δημοσιογράφο «πώς είσαι έτσι, πώς είναι τα μούτρα σου», απάντησε: «είναι δυνατόν να πω εγώ σε άνθρωπο κοίτα πώς είσαι για αυτό θα σε δείρω;».

«Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου, μετανιώνω, ντρέπομαι. Δεν θέλω κανένα παιδί, νεαρός, που θα ακούσει αυτή την ιστορία να ακολουθήσει τέτοιες πρακτικές. Ζητάω συγγνώμη απ’ όλους για αυτή την πράξη μου», σημείωσε ο κ. Παππάς.

«Το μόνο θετικό ήταν η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ»

Για την διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ευρωβουλευτής είπε πως «ίσως είναι το μόνο θετικό που προέκυψε από αυτή την ιστορία, γιατί κακά τα ψέματα, με το κόμμα δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας. Το μόνο ύποπτο σε όλη την ιστορία με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι κανένας δεν με πήρε τηλέφωνο, να με ρωτήσει για τη δική μου πλευρά. Απλά είδα μια ανακοίνωση ότι διαγράφηκα. Είναι μια θετική εξέλιξη. Εγώ στο κόμμα μπήκα με πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα και μετά με τον κ. Κασσσελάκη».

Πηγή: skai.gr

