Όχι επί της αρχής αναμένεται να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ σήμερα στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της ονομαστικής ψηφοφορίας που θα πραγματοποιηθεί μετά από αίτημα τόσο της ΝΔ όσο και της Χαριλάου Τρικούπη. Κόκκινο πανί αποτελεί για την πράσινη παράταξη η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Θέλετε τους αγρότες παθητικούς δέκτες όσων έχετε προαποφασίσει – υποκριτικά ζητάτε διάλογο» ανέφερε από το βήμα της Ολομέλειας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Στις Βρυξέλλες με τα μάτια στραμμένα στους αγρότες βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης που από την προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών έκανε λόγο για εμπαιγμό των αγροτών και πρόταξε τα έξι σημεία που κατέθεσε στη Βουλή για την εξυγίανση του πρωτογενούς τομέα.

«Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται. Χθες ο ΕΛΓΑ πήρε από τους λογαριασμούς τους τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, πριν τους πιστωθούν οι βασικές ενισχύσεις. Και μετά η κυβέρνηση έτρεχε να διορθώσει την γκάφα της. Κατέθεσα στη Βουλή ένα πλαίσιο έξι σημείων. Κανείς δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στα μπλόκα. Νομίζω ότι αυτά τα έξι σημεία δίνουν λύσεις και για το σήμερα αλλά και προοπτική για την παραγωγή μας και για το μέλλον» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει:

Θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής (έως +30% από τον μέσο όρο των 5 χαμηλότερων τιμών των κρατών-μελών της Ε.Ε.) για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, καθώς και σπόρους, με βάση τη δραστική ουσία.

Καθιέρωση «Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου», με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία κατά την προμήθεια.

Φθηνό, δίκαιο αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος με ανώτατη τιμή ενέργειας για πέντε χρόνια στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα.

Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων και ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών, μέσω επιδοτήσεων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Διαφάνεια σε κάθε στάδιο των ενισχύσεων και των ελέγχων.

Και τέλος, «μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για όσους ασφυκτιούν από τα αγροτικά δάνεια και προστασία της αγροτικής γης από πλειστηριασμούς», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό.

«Πράσινο όχι» και για την κυβερνητική τροπολογία για δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Κατάθεση τροπολογίας από το ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ χθες βράδυ επανακατέθεσε τροπολογία για την προστασία των δανειοληπτών των δανείων σε ελβετικό φράγκο από τις ακραίες διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση με τις ισχυρές ενστάσεις της Χαριλάου Τρικούπη για την τροπολογία της Κυβέρνησης για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

«Η τροπολογία της Κυβέρνησης για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο απαλλάσσει τις τράπεζες από τις ευθύνες για την επιθετική προώθηση των δανείων αυτών, αφήνει ανέγγιχτες τις απαιτήσεις των funds και εγκλωβίζει τους δανειολήπτες στο αδιέξοδο, που τους οδήγησαν…

Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ήδη από το 2022, και επανακαταθέσει έκτοτε επανειλημμένα, τροπολογία που προβλέπει την κατανομή των συνεπειών από την επέλευση του συναλλαγματικού κινδύνου κατά τα 2/3 στην τράπεζα και κατά το 1/3 στον δανειολήπτη… Η τροπολογία που κατέθεσε η Κυβέρνηση, έχει ελάχιστη σχέση με τη διόρθωση της μεγάλης αδικίας που έχει συντελεστεί σε βάρος τους. Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι η Κυβέρνηση σχεδίασε την τροπολογία, δίχως κανένα διάλογο παρά μόνο με τις τράπεζες και τους servicers, και σπεύδει να ολοκληρώσει την ψήφισή της σε λιγότερο από 20 ώρες από την κατάθεσή της.» αναφέρουν σε κοινή δήλωση η Μιλένα Αποστολάκη και ο γραμματέας Τομέα Ιδιωτικού χρέους Δημήτρης Σπυράκος.

Τομέας Αυτοδιοίκησης ΠΑΣΟΚ

Τα περισσότερα από 700 στελέχη που συγκροτούν τον τομέα αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η Χαριλάου Τρικούπη.

Γραμματέας του τομέα έχει οριστεί ο Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος. Σε μια πρώτη ανάγνωση διαπιστώνει κανείς ότι το όνομα του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα δεν υπάρχει στον τομέα αυτοδιοίκησης με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπήρξε συνεννόηση καθώς ο Δήμαρχος της Αθήνας είναι μέλος στο Ανώτατο Όργανο, στην Πολιτική Γραμματεία της Κ.Ο.Ε.Σ.

