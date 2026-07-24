Κάλας για νέους δασμούς Τραμπ: «Αβάσιμες οι αιτιάσεις - Η ΕΕ τήρησε τη συμφωνία με ΗΠΑ»

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, αμφισβήτησε την αιτιολογία της Ουάσιγκτον για την επιβολή νέων δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα, δηλώνοντας την Παρασκευή ότι οι ισχυρισμοί περί ανεπαρκών ελέγχων της Ένωσης για την καταναγκαστική εργασία είναι αβάσιμοι.

«Αυτό δεν μπορεί να ειπωθεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε η Κάλας στο Reuters, στο περιθώριο των συνόδων της ASEAN στη Μανίλα.

«Αν συγκρίνετε την εργατική μας νομοθεσία με εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών, εμείς έχουμε άδειες μετ’ αποδοχών και πολύ καλές συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους μας, επομένως αυτό δεν έχει πραγματικά βάση», πρόσθεσε.

Την Παρασκευή, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε νέους δασμούς ύψους 10% και 12,5% σε προϊόντα από 60 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούμενη πλημμελή εφαρμογή των απαγορεύσεων για την καταναγκαστική εργασία, την ώρα που λήγει ο προσωρινός παγκόσμιος δασμός 10%.

Ερωτηθείσα αν η ΕΕ ανέμενε ότι θα περιλαμβανόταν στα μέτρα των ΗΠΑ, η Κάλας απάντησε: «Ποιος μπορεί να παρακολουθεί τους δασμούς που επιβάλλονται και αίρονται συνεχώς; Όχι, δεν το περιμέναμε».

Οι δασμοί αποτελούν την τελευταία προσπάθεια επαναφοράς του προεκλογικού σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για την επιβολή παγκόσμιων δασμών, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, νωρίτερα φέτος, να ακυρώσει τους «ανταποδοτικούς» δασμούς που είχε επιβάλει κάνοντας χρήση έκτακτων εξουσιών, σε μια προσπάθεια να περιορίσει το αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα.

Η Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ θα ζητήσει διευκρινίσεις από την Ουάσιγκτον, προσθέτοντας ότι η Ένωση είχε τηρήσει τις δεσμεύσεις της βάσει της διατλαντικής εμπορικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε πέρυσι και αντιμετωπίζει τους νέους δασμούς ως αιφνιδιασμό.

«Είχαμε μια συμφωνία με την Αμερική και έχουμε τηρήσει το δικό μας μέρος της συμφωνίας», δήλωσε και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό αποτελεί αρνητική έκπληξη το γεγονός ότι η συμφωνία αυτή δεν τηρείται».

«Συνεχίζουμε την πίεση στη Μόσχα»

Σε ξεχωριστή αναφορά, η Κάλας δήλωσε ότι το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας αποσκοπεί στην άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στη Μόσχα και στον περιορισμό της δυνατότητάς της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Στόχος είναι να της στερήσουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης αυτού του πολέμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κάλας δήλωσε ότι οι κυρώσεις έχουν αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία και έχουν δυσκολέψει τη Μόσχα να αντλεί κεφάλαια από το εξωτερικό.

«Βλέπουμε επίσης ότι, λόγω των κυρώσεων, δεν μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια από το εξωτερικό», σημείωσε. «Είναι σαφές ότι, αν εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα, έχουν αποτέλεσμα σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες», πρόσθεσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε εχθές το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, επιβάλλοντας περιορισμούς στον τραπεζικό τομέα της χώρας και στα δίκτυα κρυπτονομισμάτων.

Η Κάλας δήλωσε ότι οι κυρώσεις αποτελούν μόνο ένα στοιχείο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία, ώστε να προσέλθει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

«Η προσέγγισή μας περιλαμβάνει διαφορετικά στοιχεία. Οι κυρώσεις είναι μόνο ένα από αυτά. Εξετάζουμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε, ώστε να πιέσουμε τη Ρωσία να καθίσει πραγματικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να διαπραγματευτεί με την Ουκρανία», κατέληξε η Κάγια Κάλας.

EE: Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να συνεχίσουν να τηρούν την εμπορική συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίσουν να τηρούν την εμπορική συμφωνία που συνήφθη πέρυσι και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου, ακόμη και μετά την επιβολή νέων δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ, με αφορμή ισχυρισμούς περί πλημμελούς εφαρμογής των απαγορεύσεων για την καταναγκαστική εργασία, δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν την Παρασκευή νέους δασμούς ύψους 10% και 12,5% σε προϊόντα από 60 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η ΕΕ και η Κίνα.

«Η ΕΕ έχει ήδη εκπληρώσει το δικό της μέρος της συμφωνίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Θα συνεχίσουμε τις επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι ΗΠΑ θα τηρήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις τους», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

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