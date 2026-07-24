Ερευνητές και υπηρεσίες πληροφοριών από τις ΗΠΑ προειδοποιούν πως μια ομάδα Ρώσων χάκερς στοχεύει πυρηνικούς επιστήμονες, κατασκευαστές αμυντικού υλικού και κυβερνητικούς υπαλλήλους, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης κυβερνοκατασκοπείας.

Οι στόχοι αυτοί, όπως αναφέρει το CNN, υποδηλώνουν πως η Μόσχα ενδιαφέρεται για την πυρηνική τεχνολογία αλλά και για πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσουν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Η αμερικανική εταιρεία ασφάλειας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Proofpoint, η οποία διερεύνησε μέρος της δραστηριότητας αυτής, ανέφερε ότι οι χάκερς στόχευσαν διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται από «πυρηνικές εγκαταστάσεις και την αμυντική βιομηχανική βάση» στις ΗΠΑ.

Οι χάκερς «στοχεύουν φορείς και χρήστες με ενδιαφέρον για την πυρηνική σύντηξη», δήλωσε ο ερευνητής της Proofpoint, Γκρεγκ Λέσνιουιτς, στο CNN. Αυτό έγινε πιθανώς «για να δουν την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι Αμερικανοί στον τομέα αυτόν», σημειώνει.

Η προειδοποίηση από υπηρεσίες κατασκοπείας και ασφάλειας των ΗΠΑ δείχνει μια «εν εξελίξει» ρωσική εκστρατεία κατασκοπείας, η οποία, όπως προειδοποιούν μπορεί να έχει στόχο και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ.

Εάν εμφανιστούν νέα θύματα, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα μπορέσουν να εκτιμήσουν την έκταση της ζημίας όσον αφορά τις πληροφορίες που κατάφεραν να συλλέξουν οι Ρώσοι πράκτορες.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι χάκερς χρησιμοποιούν ένα σπάνιο κενό ασφαλείας λογισμικού στο σύστημα των emails. Για να πέσει κάποιος θύμα, πρέπει να ανοίξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να χρειάζεται να κάνει κλικ σε κάποιον σύνδεσμο.

Το κενό ασφαλείας αυτό είναι ικανό να υποκλέψει τρεις μήνες επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του θύματος, καθώς και ολόκληρο τον κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων ενός οργανισμού.

Οι ομοσπονδιακές και τοπικές κυβερνήσεις, οι αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και οι τομείς της άμυνας, της εκπαίδευσης και της ενέργειας ήταν στόχοι της κυβερνοεπίθεσης, ανέφεραν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, χωρίς να αποκαλύψουν άλλες λεπτομέρειες.

«Ο δράστης πιθανότατα ήλπιζε να αποκτήσει στρατιωτικές πληροφορίες», δήλωσε ο Σέροντ ΝτεΓκρίπο, αντιπρόεδρος του τμήματος πληροφοριών για απειλές στο τμήμα Unit 42 της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Palo Alto Networks, η οποία παρακολουθεί την υπόθεση.

«Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι αυτοί οι κακοποιοί δοκίμασαν τις μεθόδους τους σε θύματα στην Ουκρανία, πριν στοχεύσουν μέλη του ΝΑΤΟ», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, Νταν Τζάρβις.

Οι προειδοποιήσεις υποδηλώνουν πως οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους έχουν συγκεντρώσει αρκετές πληροφορίες σχετικά με τις κυβερνοεπιθέσεις.

Οι διωκτικές αρχές έχουν καταδιώξει τους χάκερς. Οι αρχές της Ταϊλάνδης συνέλαβαν τον Νοέμβριο ένα φερόμενο μέλος της ομάδας, έναν Ρώσο, ο οποίος εκδόθηκε και εμφανίστηκε για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου στη Βοστώνη τον περασμένο μήνα.

«Έχουμε παρατηρήσει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους περίπου, μια αύξηση των ρωσικών κυβερνοεπιθέσεων εναντίον των ΗΠΑ», δήλωσε αυτό το μήνα στο CNN και ο Μπρετ Λέδερμαν, αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος κυβερνοασφάλειας του FBI.





Πηγή: skai.gr

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