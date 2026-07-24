Η Χάιντι Κλουμ ανέβασε τη θερμοκρασία, ποζάροντας τόπλες σε παραλία για τις ανάγκες της νέας της συνεργασίας με τη γερμανική εταιρεία σνακ «Funny-Frisch».

Το 53χρονο μοντέλο διαφημίζει πατατάκια και μάλιστα η συσκευασία φέρει τη φωτογραφία της. Η νέα γεύση, με την ονομασία «Chipsfrisch Roast Chicken Style by Heidi Klum», αναμένεται να κυκλοφορήσει στα καταστήματα της Γερμανίας τον Αύγουστο. Στις φωτογραφίες της καμπάνιας, η Κλουμ εμφανίζεται στην παραλία χωρίς το πάνω μέρος του μαγιό της, ενώ στη συνέχεια απολαμβάνει μια βουτιά στη θάλασσα μαζί με τον σκύλο της.

Από τις πασαρέλες στα… πατατάκια

Έπειτα από δεκαετίες συνεργασιών με μεγάλους οίκους μόδας και εταιρείες εσωρούχων, η απόφαση της Χάιντι Κλουμ να διαφημίσει ένα δημοφιλές σνακ προκάλεσε θετικά σχόλια από τους θαυμαστές της.

Η συνεργασία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο φεστιβάλ OMR, στο Αμβούργο. Στέλεχος της εταιρείας, η Βάνα Κνέπφελ, ανέφερε ότι οι συνεργασίες ανάμεσα σε διαφορετικά εμπορικά ονόματα ανταποκρίνονται στο πνεύμα της εποχής, προσθέτοντας ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση «ενώνουν τις δυνάμεις τους δύο ισχυρά brands της ποπ κουλτούρας».

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Η συμβουλή του συζύγου της για το σώμα της

Η νέα καμπάνια έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις της Κλουμ για τη σχέση της με το σώμα της και τον τρόπο με τον οποίο ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτς, την ενθάρρυνε να αποδεχθεί μια πιο γεμάτη σιλουέτα. Η Χάιντι Κλουμ είναι παντρεμένη από το 2019 με τον 36χρονο μουσικό του συγκροτήματος Tokio Hotel.

Όπως αποκάλυψε, ο Κάουλιτς ήταν ο πρώτος άνθρωπος που της είπε ότι θα έδειχνε καλύτερα εάν έπαιρνε λίγο βάρος. Η ίδια συμφώνησε μαζί του, επισημαίνοντας ότι, κοιτάζοντας παλαιότερες φωτογραφίες της, θεωρεί πλέον πως οι αναλογίες της είναι πιο αρμονικές όταν δεν είναι υπερβολικά αδύνατη.

«Πιστεύω ότι όσο μεγαλώνουμε δείχνουμε καλύτερα όταν δεν είμαστε τόσο αδύνατοι», δήλωσε, εξηγώντας ότι αυτή η προσέγγιση βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με όσα άκουγε επί χρόνια στη βιομηχανία της μόδας.

Το πρώην «αγγελάκι» της Victoria’s Secret ξεκαθάρισε, επίσης, ότι δεν ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει φάρμακα τύπου GLP-1 για απώλεια βάρους, όπως το Ozempic. Παραδέχθηκε ότι το σώμα της έχει αλλάξει με την πάροδο των ετών και ότι δεν φορά πλέον το ίδιο μέγεθος τζιν με εκείνο που φορούσε στην αρχή της καριέρας της.

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«Φωτογράφοι με έκαναν να κλαίω»

Η Χάιντι Κλουμ αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο του μόντελινγκ. Παρά το γεγονός ότι το 1998 βρέθηκε στο εξώφυλλο του «Sports Illustrated», είχε προηγουμένως χαρακτηριστεί μοντέλο που μπορούσε να εργαστεί μόνο σε εμπορικούς καταλόγους.

Όπως θυμήθηκε, υπήρξαν φωτογραφήσεις κατά τις οποίες οι φωτογράφοι την έκαναν να κλαίει, υποστηρίζοντας ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Παράλληλα, άνθρωποι του χώρου τής έλεγαν ότι ήταν «πολύ παχιά» για τα πρότυπα της βιομηχανίας.

Πηγή: skai.gr

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