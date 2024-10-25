Παππάς: «Ο κ. Μητσοτάκης συμπεριφέρθηκε ως κακομαθημένο παιδί»

«Ο κ. Μητσοτάκης συμπεριφέρθηκε ως κακομαθημένο παιδί. Ήταν ασεβής προς τους θεσμούς, δειλός διότι δεν κάθισε να μας αντιμετωπίσει και ενοχικός. Ενοχικός, όχι για όσα ενορχήστρωσε εναντίον εμού και της παράταξής μας, αλλά διότι εφαρμόζει ανελλιπώς από το 2019 τον νόμο που οδήγησε στην αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, νόμο τον οποίο εμείς ψηφίσαμε. Αυτόν τον νόμο θα πρέπει να τον λέμε μεταξύ μας "νόμο Παππά - Μητσοτάκη"», τόνισε ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στον ΑΝΤ1, για την αποχώρηση του κ. Μητσοτάκη από την Ολομέλεια της Βουλής την περασμένη Τετάρτη.

Ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αφού υπογράμμισε ότι επρόκειτο για μια «θεσμική απρέπεια» και ευχαρίστησε τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου που τοποθετήθηκαν απέναντι σε αυτή, επισήμανε ότι η επιλογή Μητσοτάκη «ήταν και αφελής και σε σχέση με τη στόχευση την οποία φαίνεται να είχε θέσει». Κατά τον Νίκο Παππά, αυτή η στάση «οδήγησε σε μία πόλωση, που άφησε τον κ. Μητσοτάκη απομονωμένο».

«Εμείς έχουμε ζητήσει ενημέρωση από τον πρωθυπουργό για τα εθνικά θέματα ήδη από τις 28 Σεπτεμβρίου. Τι θα γίνει; Δεν θα μας ενημερώσει; Δηλαδή, θα έρθει ο κ. Φιντάν στην Ελλάδα, θα συναντηθεί με τον κ. Γεραπετρίτη, θα ακούμε δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων και με οποιοδήποτε πρόσχημα θα αρνείται την ενημέρωση;», διερωτήθηκε.

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο κ. Παππάς σημείωσε:

«Ο κ. Μητσοτάκης επιδεικνύει μία αλαζονεία, η οποία είναι αναντίστοιχη της πραγματικότητας. Η Ν.Δ. πιέζεται από τα πολλαπλά προβλήματα που βιώνει η κοινωνία και ο κ. Μητσοτάκης νομίζει ότι μπορεί να ορίζει το τι θα γίνεται κατά την κοινοβουλευτική τάξη και να παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Είναι θέση πρωθυπουργού αυτή; Τι θα γίνει τις επόμενες 40 ημέρες; Εγώ θα είμαι κάθε μέρα στη Βουλή. Ο κ. Μητσοτάκης θα μπαίνει και θα φεύγει από την Ολομέλεια; Αυτό λέει στον ελληνικό λαό;».

Σε ό,τι αφορά στην αποκάλυψη των στοιχείων των προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis, τόνισε ότι «το σκάνδαλο Novartis είναι υπαρκτό και ομολογημένο. Πώς να το αμφισβητήσει κάποιος όταν το έχει ομολογήσει η ίδια η εταιρεία; Εδώ είχαμε μία επιλογή που βάζει ταφόπλακα στον θεσμό των προστατευόμενων μαρτύρων, έναν θεσμό που ενισχύθηκε και στην Ελλάδα με νόμο του 2014, υπήρξε σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος το 2019 και με νομοθετική παρέμβαση Φλωρίδη δόθηκε η δυνατότητα να προχωρήσει αυτή η διαδικασία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

