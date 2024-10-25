Από την απόφαση της Οικονομικής Εισαγγελίας, για άρση του καθεστώτος προστασίας των δύο μαρτύρων για τη Novartis, ξεκίνησε η εφ' όλης της ύλης ραδιοφωνική συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ. Για τις αιτιάσεις, ειδικότερα, της αντιπολίτευσης απάντησε:

«Η αιτίαση δεν μπορεί να αφορά την ελληνική δικαιοσύνη γιατί είναι μια απόφαση που πάρθηκε από τη δικαιοσύνη», ήταν το πρώτο σχόλιό του. Και, «από τη στιγμή που δεν προέκυψε τίποτε, προφανώς μιλάμε για ανθρώπους που αντί για μάρτυρες, ήταν ψευδομάρτυρες».

Διευκρίνισε, όμως, ότι «το καθεστώς των προστατευόμενων μαρτύρων συνεχίζει να υφίσταται, γιατί είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την αποκάλυψη παράνομων πράξεων. Αυτό δεν συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση».

Κατά συνέπεια, «πόρρω απέχει αυτό που αναφέρει η αντιπολίτευση από την πραγματικότητα, γιατί η δικαιοσύνη λειτουργεί και υπερασπίζεται το κράτος δικαίου, όπως και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο», επεσήμανε ο Θ. Κοντογεώργης. Θυμίζοντας δε, παλαιότερες δηλώσεις από στελέχη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ («το μεγαλύτερο σκάνδαλο» κοκ) επέμεινε ότι «δέκα άνθρωποι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, προφανώς για κάτι που δεν είχε γίνει».

Επόμενο θέμα, οι τοποθετήσεις βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος στα ελληνοτουρκικά: «Με μια συστηματική προσπάθεια ο πρωθυπουργός έχει δημιουργήσει ένα πολιτικό κεφάλαιο, και διεθνές, το οποίο έχει επιτρέψει να έχει η χώρα σημαντικές συμμαχίες και να ενισχύσει την αποτρεπτική ικανότητά της. Σε σχέση με την Τουρκία, προφανώς πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση, προκειμένου να υπάρχει ηρεμία στην περιοχή. Είναι γνωστή η μόνη διαφορά που υπάρχει με την Τουρκία και σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε. Άλλωστε στην ενημέρωση του κυρίου Γεραπετρίτη προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έγινε πολύ ουσιαστική συζήτηση, όπως γενικά είναι ουσιαστικές οι συναντήσεις υπουργών και βουλευτών», ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Οι διαδικασίες αυτές, εξ άλλου, ενδυναμώνουν τον εσωτερικό διάλογο, δήλωσε ακόμη, με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι κυβέρνηση και βουλευτές της συμπολίτευσης «έχουν τον ίδιο στόχο: να έχουμε μια καλή κυβέρνηση που θα δίνει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών και προοπτική για την επόμενη ημέρα».

Κληθείς να σχολιάσει τις αξιώσεις της Άγκυρας περί τουρκικής υφαλοκρηπίδας μεταξύ Χίου και Λέσβου, ήταν κατηγορηματικός: «Η ελληνική κυβέρνηση έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για αυτήν την παράνομη ενέργεια», άλλωστε «η Ελλάδα ασκεί όλα τα κυριαρχικά δικαιώματά της», διαβεβαίωσε και υπογράμμισε ότι «ο ρόλος της χώρας είναι σταθεροποιητικός, εμείς σε αυτό θα επιμείνουμε».

Στο τοπίο που έχει διαμορφωθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας παρενέβη λέγοντας ότι «η κυβέρνηση έχει ένα πλάνο, το οποίο ακολουθεί στους άξονες της οικονομίας, της δημόσιας διοίκησης, των μεταρρυθμίσεων, και βέβαια σε αυτά που αφορούν την αμυντική και εξωτερική πολιτική. Από... υπερπατριώτες έχουμε χορτάσει».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, απορρίπτοντας τα περί επιθέσεων στην πρόεδρο του κόμματος, Φωνή Λογικής, ο υφυπουργός επέμεινε ότι «πρέπει να αναδεικνύουμε τις αντιφάσεις, την υποκρισία, και τις υπερβολές που χαρακτηρίζουν το δημόσιο λόγο που εκφέρεται και από αυτά τα κόμματα». Ενώ στην παρατήρηση, ότι κάποια από τα κόμματα αυτά εμφανίζουν εαυτούς ως την «αυθεντική Νέα Δημοκρατία», ο Θανάσης Κοντογεώργης παρέπεμψε στη γνωστή ρήση του Γιάννη Τσαρούχη, «στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις».

Πάντως, συμπλήρωσε, «ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση συνολικά, είμαστε φανατικοί οπαδοί της ιδέας ότι συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Αυτή θα αποδώσει αποτελέσματα, εκεί πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι» και στο τέλος της τετραετίας «οι πολίτες θα αξιολογήσουν αν τα πήγαμε καλά ή όχι».

Στα γνωστά ερωτήματα, περί αλλαγής του εκλογικού νόμου κοκ, υπενθύμισε ότι και την πρώτη τετραετία, μετά την παρέλευση του πρώτου έτους, «συζητούσαμε αν θα γίνουν πρόωρες εκλογές, αν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος, με ποιους θα συνεργασθεί η ΝΔ. Ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, ειδικά σε αυτά τα ζητήματα, έχουν κινηθεί απολύτως θεσμικά. Και δεν ξέρω κατά πόσο απασχολεί την κοινωνία αν θα γίνουν εκλογές, αν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος κοκ. Άλλα είναι τα ζητήματα σε αυτά είμαστε επικεντρωμένοι», σημείωσε αναδεικνύοντας συγχρόνως τη θέση ότι «σε ζητήματα θεσμικής λειτουργίας της δημοκρατίας η κυβέρνηση λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια».

Στο ζήτημα του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ επικαλέσθηκε προχθεσινά στοιχεία της eurostat, σύμφωνα με τα οποία «το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων από το 2019 μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί κατά 29%». Από την άλλη, αναγνώρισε, «υπάρχουν παράγοντες που συντελούν στη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και αυτούς κοιτάμε να καταπολεμήσουμε».

Ειδικότερα για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, «υπήρξε μια μεγάλη αύξηση τιμών, κυρίως εισαγόμενη λόγω της ενεργειακής κρίσης, αλλά και λόγω πρακτικών. Πλέον οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της αγοράς θα είναι περισσότερο… ψυλλιασμένοι και καταρτισμένοι σε σχέση με τις πρακτικές στην αγορά. Έχει μπει ένα πλαίσιο το οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί και αποδίδει. Υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση», διαβεβαίωσε εν προκειμένω υπογραμμίζοντας συγχρόνως «το μεγάλο στοίχημα», που είναι η διατηρήσιμη ανάπτυξη, την οποία «φαίνεται ότι την πετυχαίνουμε, αλλά χρειάζεται και πολιτική σταθερότητα και επιμονή στις πολιτικές».

Κληθείς να σχολιάσει το κοινοβουλευτικό περιστατικό μεταξύ του πρωθυπουργού και του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, ο Θ. Κοντογεώργης δήλωσε επ' αυτού ότι «υπάρχουν γνωστά θέματα με τον κύριο Παππά και ο πρωθυπουργός και συμβολικά με την κίνηση αυτή τα ανέδειξε αυτά». Εν τέλει, «όλοι έχουμε μνήμη σε αυτή τη χώρα».

Από εκεί και πέρα, «η κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητα την επίλυση των προβλημάτων», ενώ «η αντιπολίτευση θα κάνει τη δουλειά της με τον τρόπο που θα επιλέξει, εμείς πάντοτε ευελπιστούμε σε μια εποικοδομητική αντιπολίτευση». Πάντως, προσέθεσε, «αν κρίνουμε από το πρώτο νομοσχέδιο, του Υπουργείου Εσωτερικών, που έχει να κάνει με την επιτάχυνση των διαδικασιών στο ΑΣΕΠ αλλά και μια δικαιότερη λειτουργία του συστήματος προσλήψεων, εκεί δεν υπήρξε πολύ θετική ανταπόκριση». Συμπερασματικά, «αυτά αξιολογούνται από τους πολίτες. Θα δούμε αν η αντιπολίτευση θα είναι του "όχι σε όλα" ή αν θα έχει ψήγματα αντιπολίτευσης που μπορεί να βοηθήσει τον ορθό λόγο, περιμένουμε δείγματα γραφής».

Ερωτηθείς, τέλος, για την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, απάντησε ότι «μίλησαν στο τηλέφωνο και υπήρξε ένα κλίμα συνεννόησης», και από εκεί και πέρα, οι διευθυντές των δύο γραφείων θα κοιτάξουν για τις λεπτομέρειες της συνάντησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

