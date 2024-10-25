«Η Novartis πληρώνει 350 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ για τις πρακτικές της στην Ελλάδα και εμείς εδώ αποκαλύπτουμε τους προστατευόμενους μάρτυρες με προσθήκη 57 λέξεων στον νόμο», τονίζει με ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης με αφορμή την άρση της προστασίας των μαρτύρων.

«Είναι απλά ντροπή για τη χώρα μας. Πώς θα τολμήσουν στο μέλλον μάρτυρες να καταγγείλουν υποθέσεις ναρκωτικών, trafficking, κρατικής διαφθοράς;

Εργαλειοποιούμε τη Βουλή για a-la-carte νομοθέτηση. Αποκαλύπτουμε μάρτυρες όσο αμνηστεύουμε τραπεζίτες και προστατεύουμε υπουργούς από τις ευθύνες τους. Είναι πλέον πασιφανές. Κάτι σάπιο υπάρχει στη χώρα μας. Στα χέρια μας είναι να το καθαρίσουμε».

Πηγή: skai.gr

