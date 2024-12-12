Το mAigov ο ψηφιακός βοηθός του gov.gr γίνεται ενός έτους, έχει γενέθλια σήμερα 12 Δεκεμβρίου και αντί να «σβήνει» κεράκια, ...σβήνει όλες τις απορίες των πολιτών που σπεύδουν να συνομιλήσουν μαζί του, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τη γραφειοκρατία, τον κόπο και τον χρόνο που πρέπει να αφιερώσει κάποιος για να βρει την κατάλληλη υπηρεσία που χρειάζεται.

Από την πρώτη μέρα «γέννησής» στις 12 Δεκεμβρίου 2023 δεν έχει σταματήσει να παρέχει πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης. Οι πολίτες εδώ και έναν χρόνο συνομιλούν με τον ψηφιακό βοηθό σε 25 γλώσσες, 24 ώρες το 24ωρο, τόσο από το κινητό τηλέφωνο, όσο και από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Τα ερωτήματα που υποβάλλονται σε φυσική γλώσσα, γραπτά ή φωνητικά, φτάνουν στον ψηφιακό βοηθό ο οποίος τους βοηθάει να εντοπίσουν με τρόπο απλό και φιλικό αυτό που ψάχνουν ανάμεσα στις 1.950 υπηρεσίες του gov.gr και τις σχεδόν 4.000 διοικητικές διαδικασίες του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών «MITOS». Τα ερωτήματα από την έναρξη της λειτουργίας του mAigov ανέρχονται στα 1.600.000, με τον μέσο όρο ερωτημάτων ανά ημέρα να είναι 5.500.

Η επισκεψιμότητα παρατηρείται από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, ωστόσο δέχεται ερωτήσεις όλο το 24ωρο με μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα.

Όπως δηλώνει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου «με τον ένα χρόνο Ψηφιακού Βοηθού mAigov γιορτάζουμε και τη συμπλήρωση του πρώτου έτους συστηματικής χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης από τη δημόσια διοίκηση. Το mAigov μέσα σε μόλις έναν χρόνο απάντησε σε περισσότερα από 1,6 εκατ. ερωτήματα πολιτών, έγινε πολύγλωσσο, απέκτησε λειτουργίες action bot. Το πιο σημαντικό όμως, είναι ότι αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας. Οι πολίτες υποδέχτηκαν πολύ θερμά την πρώτη εφαρμογή ΤΝ και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία ώστε να συνεχίσουμε να υλοποιούμε την ευρύτερη στρατηγική μας για την ΤΝ, βελτιώνοντας την καθημερινότητα και καθιστώντας το κράτος πιο αποτελεσματικό. Τα γενέθλια του mAigov συνέπεσαν με μια ευχάριστη είδηση για τη χώρα στον τομέα της ΤΝ, καθώς εγκρίθηκε η πρότασή μας για τη δημιουργία Ai Factory. Μεθοδικά αποκτούμε τον υπερυπολογιστή "Δαίδαλο", επενδύουμε στο reskilling και στο upskilling των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, προετοιμαζόμαστε για την αξιοποίηση των δεδομένων. Η κατεύθυνση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρη. Θα χρησιμοποιήσουμε υπεύθυνα την ΤΝ σε κάθε τομέα δημόσιας πολιτικής στον οποίο μπορεί να διευρύνει τις δυνατότητες μας».

Ποιες είναι οι 10 πιο συχνές ερωτήσεις:

· Θέλω να βγάλω (νέα) ταυτότητα

· Θέλω να έχω άυλη συνταγογράφιση

· Θέλω να κάνω υπεύθυνη δήλωση

· Θέλω να βγαλω πιστοποιητικό οικογενειακης καταστασης

· Πότε ξεκινάνε οι αιτήσεις τουρισμού για όλους;

· Πότε θα πληρωθεί το επίδομα θέρμανσης;

· Επικαιροποίηση στοιχειων

· Πώς πληρώνω τα τέλη κυκλοφορίας

· θέλω να βγαλω διαβατηριο

· Πότε βγαίνω στη σύνταξη;

Ποιες είναι οι 5 πιο περίεργες ερωτήσεις

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στο mAIGov, προστρέχουν και όσοι θέλουν να βρούνε συνταγές, προτάσεις διακόσμησης ή ...γιατροσόφια. Παρακάτω είναι οι πιο περίεργες ερωτήσεις:

· θα ήθελα να βρω συνταγή για κοκκινιστό

· Τσίπουρο πίνεις;

· Δώσε μου 10 προτάσεις για διακόσμηση σπιτιού

· Μπορείς σε παρακαλώ να μου λύσεις την τετραγωνική ρίζα του 76523 και να μου προσθέσεις 120

· Μπουκωμένη μύτη...τι να κάνω?

Οι δημοφιλέστερες γλώσσες στις οποίες έχει δεχτεί ερωτήματα:

· Ελληνικά 1.401.317

· Αγγλικά 71.516

· Ιταλικά 1.620

· Γερμανικά 1.490

Η τετραετία του gov.gr

Το gov.gr, η Ενιαία Ψηφική Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης που μετρά πάνω από τέσσερα χρόνια λειτουργίας (η έναρξη λειτουργίας έγινε τον Μάρτιο 2020) εξυπηρετεί πολίτες και επιχειρήσεις για να βρουν εύκολα και γρήγορα τις ψηφιακές υπηρεσίες και τους γλιτώνει από ώρες αναμονής σε ουρές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία, τα έγγραφα ή δηλώσεις που έχουν εκδοθεί/υποβληθεί ηλεκτρονικά έχουν φτάσει τα 309.339.629. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι 8.581.859 διαφορετικοί πολίτες έχουν εκδώσει μέσω του gov.gr τουλάχιστον ένα ηλεκτρονικό έγγραφο ή έχουν υποβάλει μια ηλεκτρονική δήλωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.