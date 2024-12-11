Βερολίνο: Εκκλήσεις προς Ισραήλ και Τουρκία για Συρία

Εκκλήσεις προς Τουρκία και Ισραήλ, ανθρωπιστική βοήθεια 8 εκατομμυρίων.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στη Συρία μετά την πτώση Άσαντ προκαλεί σοβαρή ανησυχία στο Βερολίνο για την επόμενη μέρα, ενώ έχει ανοίξει ήδη η συζήτηση για το μέλλον του ενός εκατομμυρίου Σύρων της Γερμανίας.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ταγίπ Ερντογάν βάσει των όσων έγιναν γνωστά από την καγκελαρία. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χεμπεστράιτ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ είναι «καλή εξέλιξη».Το μήνυμα του Βερολίνου προς την Άγκυρα, σύμφωνα πάντα με όσα έγιναν γνωστά, ήταν το εξής: πως θα πρέπει πρώτον να γίνει σεβαστή η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της Συρίας και δεύτερον να υπάρξει συνεργασία με την ΕΕ και άλλους εταίρους στην περιοχή.Για τη Γερμανία άλλωστε η Τουρκία διαδραματίζει ένανρόλο-κλειδί στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή.Γι' αυτό και τόσο η νυν όσο και η επόμενη κυβέρνηση έχει κάθε συμφέρον για στενή συνεργασία με την Άγκυρα, όπως διαμηνύουν πολιτικοί από όλα τα κόμματα.Η Γερμανίδα υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ ζήτησε και αυτή από την πλευρά της η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας να μη γίνει και πάλι έρμαιο ξένων δυνάμεων και προέτρεψε Ισραήλ και Τουρκία σε αυτοσυγκράτηση.Σήμερα η Γερμανία ανακοίνωσε ταυτοχρόνως και ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για τη Συρία.

