Διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων υπέρ της ΝΔ, έναντι του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, καταγράφει η δημοσκόπηση της Realpolls για λογαριασμό του star.gr.

Στην τρίτη θέση ισοψηφούν τρία κόμματα (ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής).

Στην έκτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτω και από τη Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου, ενώ πλησιάζει το Κίνημα Δημοκρατίας του Κασσελάκη με 5,1%.

Η τηλεφωνική έρευνα διεξήχθη από τις 4/12 έως τις 7/12 σε δείγμα 2.289 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω, με δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές.

Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», τα ποσοστά των απαντήσεων είναι:

ΝΔ 26,4%

ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ 13,4%

ΚΚΕ 5,9%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 5,9%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 5,9%

ΣΥΡΙΖΑ 5,7%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5,1%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3,8%

ΜΕΡΑ25 2,6%

ΝΙΚΗ 2,1%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1,6%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 1,2%

ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 3,2%

ΛΕΥΚΟ 0,9%

«ΔΕΝ ΘΑ ΨΗΦΙΣΩ» 0,4%

«ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ» 14,5%

«ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ/ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ» 1,5%

Η ακρίβεια το πιο σημαντικό θέμα των πολιτών

Στο ερώτημα «ποια από τα παραπάνω θέματα είναι τα πιο σημαντικά και πρέπει η Κυβέρνηση να κάνει οπωσδήποτε κάτι», οι απαντήσεις είναι (έως δύο επιλογές):

Ακρίβεια 45,1%

Εθνικό Σύστημα Υγείας 31,7%

Χαμηλοί μισθοί 27,4%

Η εγκληματικότητα και η ασφάλεια… 25,2%

Τα εθνικά θέματα… 19,9%

Η Παιδεία 13,6%

Το Δημογραφικό 10,7%

Η υπόθεση των Τεμπών 8,4%

Το πρόβλημα της ακριβής στέγης 7%

Η κλιματική κρίση και οι φυσικές καταστροφές 7%

Η υπόθεση των υποκλοπών 1,7%

Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ 0,1%.

Τα συναισθήματα των πολιτών

Στην ερώτηση «ποια συναισθήματα σας δημιουργεί η χώρα αυτή τη στιγμή» οι απαντήσεις είναι (έως δύο επιλογές):

Απογοήτευση 48%

Ανησυχία/Φόβος/Άγχος 32,8%

Αγανάκτηση 26,8%

Θυμός 20,6%

Αισιοδοξία/Ελπίδα 18,8%

Στεναχώρια/Λύπη 14,9%

Ικανοποίηση 7,8%

Ασφάλεια 4,7%

Ευημερία 1,6%

Ενθουσιασμός 0,3%

Η ιδεολογική τοποθέτηση: Στο Κέντρο και πέριξ του Κέντρου οι περισσότεροι

Όσον αφορά την ιδεολογική τοποθέτηση, στην ερώτηση «σε μια κλίμακα (όπου το 1 = Αριστερά και το 7= Δεξιά), που τοποθετείτε τον εαυτό σας», οι απαντήσεις είναι:

1: (Αριστερά): 7,3%

2: 6,8%

3: 12,4%

4: 20,2%

5: 15,1%

6: 7,9%

7: (Δεξιά): 9,8%

-«Δεν έχει νόημα αυτή η κλίμακα» 19,5%.

-Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ 1%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.