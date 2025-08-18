Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ενέκρινε χρηματοδότηση για την έναρξη κατασκευής αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές των Παραμεριτών στο Αλιβέρι Ευβοίας, συνολικού ύψους 1,75 εκατομμυρίων ευρώ, μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΥΠΕΝ, το έργο περιλαμβάνει αγωγό μήκους 12,733 χλμ., με δυναμική μεταφοράς έως και 200 κυβικών νερού ανά ώρα, αντλιοστάσιο, καθώς και όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα, τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα συστήματα αυτόματης λειτουργίας.

Τα σχετικά υδρολογικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε συνεργασία με την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ).

Σύμφωνα πάντα με τη σχετική ανακοίνωση, το έργο θα λειτουργήσει επ' ωφελεία της τοπικής κοινωνίας και των αυξημένων τουριστικών ροών που δέχεται, καθώς θα εγγυηθεί την επάρκεια και ποιότητα πόσιμου νερού και θα αντιμετωπίσει σε σημαντικό βαθμό το ζήτημα λειψυδρίας που υφίσταται στον εν λόγω Δήμο.

Επισημαίνεται, δε, ότι τους μήνες που η κατανάλωση νερού είναι χαμηλότερη, το πλεονάζον νερό θα χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα του Αλιβερίου, με σκοπό την ανάταξη των γεωτρήσεων της περιοχής Λογγού, οι οποίες έχουν υποστεί υφαλμύρωση λόγω υπεράντλησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

