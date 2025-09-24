Στην τοποθέτησή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, πρέσβυς Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, τόνισε ότι, ενώ ο ΟΗΕ γιορτάζει την 80ή επέτειο από την ίδρυσή του, «ο κόσμος αντιμετωπίζει πολλαπλές και σοβαρές κρίσεις, ενώ πολλές χώρες υποφέρουν από τη μάστιγα του πολέμου».

Αναφερόμενη στον πόλεμο στην Ουκρανία, τον χαρακτήρισε «απρόκλητο πόλεμο επιθετικότητας της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία», που «αντιστάθηκε σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες και οδήγησε σε άνευ προηγουμένου απώλειες ανθρώπινων ζωών». Όπως σημείωσε, «εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, η Ευρώπη βιώνει τον πιο καταστροφικό πόλεμο στο έδαφος της μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο».

Η κ. Παπαδοπούλου επεσήμανε ότι η Ελλάδα στήριξε όλες τις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, βοήθησε την Ουκρανία «την ώρα που είχε ανάγκη» και «καλωσόρισε τις πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και τις αποφασιστικές προσπάθειες για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στην Ουκρανία».

Όσον αφορά τους τρεις γύρους διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για την ανταλλαγή κρατουμένων, η υφυπουργός υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα καλωσορίζει αυτές τις συμφωνίες» και κάλεσε τη Ρωσία «να επιδείξει καλή πίστη σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις». Εξέφρασε λύπη για το ότι η Μόσχα δεν έχει αποδεχθεί μέχρι στιγμής συνάντηση ηγετών και «έχει απομακρυνθεί από την πορεία προς την ειρήνη προχωρώντας σε ριψοκίνδυνες ενέργειες που επηρεάζουν τα σύνορα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ».

«Ως σταθερός υποστηρικτής του διεθνούς δικαίου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά κάθε παραβίαση διεθνώς αναγνωρισμένου εδάφους από ξηρά, αέρα ή θάλασσα», σημείωσε.

Η κ. Παπαδοπούλου επανέλαβε ότι «οποιαδήποτε αλλαγή συνόρων ως αποτέλεσμα χρήσης βίας είναι απαράδεκτη και δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο», υπενθυμίζοντας την ιστορική διδασκαλία του Θουκυδίδη ότι «ο πόλεμος είναι μία επιλογή, όχι αναπόφευκτο».

Κλείνοντας, κάλεσε τη Ρωσία «να επιλέξει την ειρήνη και να σταματήσει τις εχθροπραξίες», τονίζοντας πως ο στόχος πρέπει να είναι «μία μόνιμη, συνολική, δίκαιη και διαρκής ειρηνευτική διευθέτηση», στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, του Χάρτη του ΟΗΕ και τη Συμφωνία του Ελσίνκι.

«Μία ειρηνική λύση για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία δεν είναι δυνατή», επεσήμανε, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε λύσης και κάθε μελλοντική συμφωνία ειρήνης «πρέπει να στηρίζεται σε αξιόπιστες και στιβαρές εγγυήσεις ασφαλείας», ώστε να διασφαλιστεί «ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό και κυρίαρχο μέλλον για την Ουκρανία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

