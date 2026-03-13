Μετά την ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, όπου άφησε «αιχμές» για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, και ο Παύλος Γερουλάνος εξέφρασε τη «λύπη» του για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, κάνοντας λόγο για κάτι που θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί. «Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι - όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας», ανέφερε χαρακτηριστικά

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στην Κρήτη για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, ο κ. Γερουλάνος δήλωσε τα εξής:

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι - όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας.

Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο.

Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.