Οπαδοί του Ερντογάν του φιλούν στο χέρι: «Μέχρι να πεθάνουμε θα είμαστε μαζί σου»

Ο Ερντογάν συναντά τον λαό. Χθες ο Τούρκος πρόεδρος επισκέφθηκε εστιατόριο και συνάντησε οπαδούς του που του φίλησαν το χέρι, εκφράζοντας τη λατρεία τους στο πρόσωπό του.

«Μέχρι να πεθάνουμε θα είμαστε μαζί σου» του έλεγαν.

Όπως σημειώνει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, υπάρχουν πολίτες που νιώθουν θαυμασμό και αγάπη για τον Τούρκο πρόεδρο, παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουν.

Τουρκική αντιπολίτευση: «Για πρώτη φορά στην ιστορία η Ελλάδα έχει την αεροπορική υπεροχή»

Κατηγορούν τον Ερντογάν για παραχωρήσει στις συνομιλίες με την Ελλάδα.

«Ίσως πάρουμε Eurofighter, αλλά η Ελλάδα διαθέτει F-35»

NTENIZ ΓΙΟΥΤΖΕΛ- ΕΚΠΡ. ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΡΕΠ.ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ: «Πείτε μας ποιες οδηγίες δόθηκαν στον Χακάν Φιντάν σχετικά με την Ελλάδα; Εμείς δεν έχουμε γίνει ποτέ μάρτυρες του γεγονότος ότι δώσατε στην Ελλάδα οτιδήποτε άλλο πέραν από παραχωρήσεις. Κοιτάξτε, μας απέκλεισαν από το πρόγραμμα F35, στο οποίο ήμασταν εταίροι, αλλά η Ελλάδα σήμερα διαθέτει F35.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, έχουμε μείνει πίσω από την Ελλάδα όσον αφορά την πολεμική αεροπορία. Τώρα, η Γερμανία έδειξε την καλοσύνη να ανοίξει μια πόρτα για την αγορά αεροσκαφών EuroFighter. Ωστόσο, όσον αφορά την τεχνολογική υπεροχή, το EuroFighter βρίσκεται πίσω από το F-35.

Εάν δεν εφαρμοστεί σωστή διπλωματία και μια ορθολογική και λογική εξωτερική πολιτική που να συνάδει με τα εθνικά μας συμφέροντα, θα χάσουμε κάτι περισσότερο από τη φήμη μας στη διεθνή σκηνή».

«Με τα Rafale η Ελλάδα άλλαξε τις ισορροπίες στο Αιγαίο και είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για την Τουρκία»

Τούρκοι αναλυτές: «Η Τουρκία με τα Eurofoghter επιχειρεί να φέρει την ισορροπία»

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ATV: Η Ελλάδα εδώ και καιρό επιθυμεί την προμήθεια των μαχητικών Eurofighter αλλά αυτή η αγορά δεν είχε την έγκριση της Γερμανίας που είναι στην ίδια κοινοπραξία με την Ιταλία, την Αγγλία και την Ισπανία.

ΑΜΝΤΟΥΛΑΧ ΑΓΑΡ- ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ: Οι ΗΠΑ είχαν χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία του S-400 της Τουρκίας και πουλήθηκαν και τα Rafale στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να αλλάξει η ισορροπία ισχύος στο Αιγαίο. Αυτή η αλλαγή της ισορροπίας ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική για την Τουρκία. Η προμήθεια των Eurofighter θα επαναφέρει την ισορροπία.

ΜΕΣΟΥΤ ΧΑΚΙ ΤΖΑΣΙΝ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ: Αυτός ο πύραυλος εδώ όταν εκτοξευθεί μπορεί να πλήξει το εχθρικό πλοίο και το εχθρικό υποβρύχιο. Με τα Εurofighter θα τερματίσουμε το πλεονέκτημα που έχε αποκτήσει η Ελλάδα με τα μαχητικά Rafal τα οποία ήδη διαθέτει

ΑΜΝΤΟΥΛΑΧ ΑΓΑΡ- ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ: Τα ραντάρ ΑΕSA που διαθέτουν είναι ισάξια όπως είναι ίδιοι και οι πύραυλοι METEOR που διαθέτουν όπως αυτά των Rafale. Όπως και τα ηλεκτρονικά συστήματα μάχης τους, βλέπουμε πως τα μαχητικά αυτά είναι ισάξια.

Τουρκικά ΜΜΕ: «Η Ελλάδα είναι σε κούρσα εξοπλισμών με την Τουρκία σαν να ετοιμάζεται για πόλεμο»

«Οι Έλληνες πήραν και Rafale και F-35»

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ HABER GLOBAL: Η Ελλάδα έχει μπει σε κούρσα εξοπλισμών με την Τουρκία σαν να ετοιμάζεται για πόλεμο, τώρα θα εγκαταστήσει στην Πελοπόννησο τα. F-35 τα οποία θα τα παραλάβει το 2028. Η ανακοίνωση έγινε από τον Νίκο Δένδια. Η Ελλάδα επενδύει στην άμυνα σαν να ετοιμάζεται για πόλεμο και σχεδιάζει να εγκαταστήσει στην Πελοπόννησο τα F-35 που θα παραλάβει από τις ΗΠΑ.

Η Ελλάδα έχει υπογράψει τη συμφωνία της αγορά 20 F-35 από τις ΗΠΑ. Η συμφωνία ύψους 8.6 δισ. δολαρίων προβλέπει την προαίρεση την προμήθειας επιπλέον 20 F-35. Η παράδοση των μαχητικών αυτών που είναι 5ης γενιάς θα ξεκινήσει το 2028.

Η Ελλάδα που έχει μπει σε κούρσα εξοπλισμών με την Τουρκία,με την Γαλλία είχε υπογράψει συμφωνία προμήθειας μαχητικών Rafale. Τα πρώτα μαχητικά είχαν παραδοθεί το 2021.

Eρντογάν: «Σε ετήσια βάση κάνουμε εξαγωγές οπλικών συστημάτων 6 δισ. δολαρίων»

«Στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είμαστε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης»

ΕΡΝΤΟΓΑΝ: «Στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είμαστε ανάμεσα στις 3-4 χώρες του κόσμου. Σε πωλήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών αλλά και οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών η Τουρκία βρίσκεται στην κορυφή! Στον τομέα αυτό, σε παγκόσμιο επίπεδο οι τουρκικές αμυντικές εταιρείες είχαν το 65% των πωλήσεων. Το 2023 οι εξαγωγές οπλικών συστημάτων έφτασαν τα 5.6 δισ. δολάρια. Την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου του 2024 οι εξαγωγές αμυντικών και οπλικών συστημάτων της Τουρκίας αυξήθηκαν 12.2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Έτσι σε ετήσιο επίπεδο οι αμυντικές μας εξαγωγές ξεπέρασαν τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια».

Πηγή: skai.gr

