«Η πρώτη δέσμη κεφαλαίων, η οποία ανοίγει σήμερα για την Αλβανία και αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου πρέπει να περιλάβει τόσο τα δικαιώματα των μειονοτήτων, περιλαμβανομένης της ελληνικής εθνικής μειονότητας, ιδίως δε τα περιουσιακά τους δικαιώματα» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος στη διακυβερνητική διάσκεψη που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο.

Όπως σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης, «η θέση αυτή πλέον αποτελεί μια κοινή θέση, καταγεγραμμένη κοινή θέση των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». «Η Ελλάδα θα παρακολουθεί από κοντά τη διαδικασία αυτή και θα παρεμβαίνει όπου απαιτείται, με την ευχή την πορεία αυτή να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα κράτη μέλη των Δυτικών Βαλκανίων» προσέθεσε.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την εξέλιξη της ευρωπαϊκής πορείας των κρατών μελών των Δυτικών Βαλκανίων. Μία πορεία η οποία ξεκίνησε 21 χρόνια πριν, με επισπεύδουσα και ηγέτιδα δύναμη την Ελλάδα, με την ατζέντα της Θεσσαλονίκης.

Η Ελλάδα τήρησε στη διαδικασία την ενταξιακή της Αλβανίας, μια εποικοδομητική στάση, παρά την κρίση που υπήρξε τους τελευταίους 18 μήνες στις ευρω-αλβανικές σχέσεις. Η θέση μας είναι ότι θα πρέπει η πρώτη δέσμη κεφαλαίων, η οποία ανοίγει σήμερα και αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, να περιλάβει τόσο τα δικαιώματα των μειονοτήτων, περιλαμβανομένης της ελληνικής εθνικής μειονότητας, ιδίως δε τα περιουσιακά τους δικαιώματα.

Και μάλιστα η θέση αυτή πλέον αποτελεί μια κοινή θέση, καταγεγραμμένη κοινή θέση των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα θα παρακολουθεί από κοντά τη διαδικασία αυτή και θα παρεμβαίνει όπου απαιτείται, με την ευχή την πορεία αυτή να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα κράτη μέλη των Δυτικών Βαλκανίων. Σε μια εποχή η οποία είναι εξαιρετικά ρευστή και ασταθής στην ευρύτερη περιοχή μας, είναι απολύτως κρίσιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ευρωπαϊκή οικογένεια, να βαθύνει, να μεγαλώσει, να γίνει πιο ισχυρή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.