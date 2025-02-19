Την προτεραιότητα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για «την επίσπευση και την εντατικοποίηση των επιστροφών σε τρίτες χώρες και στις χώρες προέλευσης όσων δεν δικαιούνται άσυλο» τόνισε ο υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος κατά την επίσκεψή του στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Αμυγδαλέζας το πρωί της Τετάρτης.

Ο υπουργός ανακοίνωσε την επιτάχυνση των επιστροφών παράτυπων μεταναστών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί, προς τις χώρες προέλευσής τους.

Επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την ενίσχυση του συστήματος επιστροφών, με στόχο την αύξηση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας της διαδικασίας ασύλου. «Άσυλο χωρίς επιστροφές δεν νοείται», τόνισε.

«Οι επιστροφές υπήρξαν ανέκαθεν βασικό στοιχείο του σχεδιασμού μας, κάτι που επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση πανευρωπαϊκά στον αριθμό επιστροφών απορριφθέντων αιτούντων άσυλο», υπογράμμισε ο Υπουργός. Θύμισε ότι κατά το προηγούμενο έτος επεστράφησαν περίπου 7.000 άτομα, είτε μέσω απέλασης είτε μέσω εθελούσιων επιστροφών. «Ήδη από τον Ιανουάριο και τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου, πάνω από 500 άτομα έχουν επιστραφεί – και η διαδικασία συνεχίζεται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα ο κ. Παναγιωτόπουλος επισήμανε ότι «δεν νοείται εθνικό και αξιόπιστο σύστημα ασύλου χωρίς εθνικό και αξιόπιστο σύστημα επιστροφών». Έκανε λόγο για τη συνεργασία του υπουργείου με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την ανάγκη εντατικοποίησης των επαφών με τρίτες χώρες και της εντατικοποίησης της ευρωπαϊκής συζήτησης, «που τώρα γίνεται προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα», όπως ανέφερε.

Αυτή τη συζήτηση, εξήγησε ο υπουργός, «την οδηγεί η Ελλάδα, ενώ αναμένεται η απόφαση για την αλλαγή του πλαισίου επιστροφών προς το εντατικότερο».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος περιέγραψε τέλος, ότι «για τη διευκόλυνση και εποπτεία των επιστροφών» έχει θεσπιστεί το αξίωμα του Εθνικού Συντονιστή Επιστροφών και έχει συναφθεί συμφωνία με τη FRONTEX και τον ΔΟΜ (Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης).

Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της τήρησης των διεθνών συμφωνιών, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των επιστροφών προς τρίτες χώρες, αλλά και προς εκείνες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες χωρίς να τις εφαρμόζουν πλήρως. «Το σύστημα επιστροφών αποδίδει καρπούς και πρέπει να διασφαλίσουμε τη διαρκή ενίσχυσή του», επεσήμανε.

Συμπληρώνοντας, ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε: «Θέλουμε να εντατικοποιήσουμε τις επιστροφές και να λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα. Για αυτό δημιουργήσαμε τον θεσμό του εθνικού συντονιστή, ενώ η συνεργασία μας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι υποδειγματική.»

Από το Προαναχωρητικό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας, έκανε ειδική αναφορά στην ασφάλεια, η οποία έχει αναδειχθεί σε βασική προτεραιότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. «Για εμάς, η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες συμφωνούν: χρειάζεται νέα προσέγγιση στις επιστροφές, το άσυλο και την προστασία των συνόρων – και η Ελλάδα πρωτοστατεί», σημείωσε.

Σε δηλώσεις του στις κάμερες, επισήμανε: «Η εντατικοποίηση της ευρωπαϊκής συζήτησης για τις επιστροφές είναι πλέον προτεραιότητα. Η Ελλάδα ηγείται αυτής της προσπάθειας. Αναμένουμε απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση του πλαισίου επιστροφών.»

Απευθυνόμενος στους εργαζόμενους της δομής, ο Υπουργός τους συνεχάρη: «Το έργο σας είναι ανεκτίμητο. Η καθημερινή σας προσπάθεια εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της δομής, προστατεύει τη δημόσια τάξη και διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων.» Τον Υπουργό συνόδευσαν ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνος Λογοθέτης, και ο Εθνικός Συντονιστής Επιστροφών, Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος.

