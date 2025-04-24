Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι δεν είναι σαφές αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιθυμεί πραγματικά την ειρήνη, επισημαίνοντας ότι έχει σταματήσει να προσπαθεί να «διαβάσει το μυαλό του».

Σε δηλώσεις του μετά από συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία χαρακτήρισε «πολύ καλή», ο Ρούτε ανέφερε ότι συζήτησαν για το ζήτημα της Ουκρανίας.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ σημείωσε ότι «κάτι υπάρχει στο τραπέζι» για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας όμως ότι «η μπάλα βρίσκεται στο ρωσικό γήπεδο».

Παράλληλα, ο Ρούτε αντέκρουσε τις επικρίσεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν την Ουκρανία να αποδεχθεί μια συμφωνία που ευνοεί τη Ρωσία, λέγοντας πως «δεν είναι ακριβές ότι οι ΗΠΑ άσκησαν πίεση στο Κίεβο για να αποδεχθεί μια τέτοια συμφωνία».

Πηγή: skai.gr

