«Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη - καμία πρωτοβουλία δεν πήρε η ίδια για να εξυγιάνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από το 2020 έδιωχναν όποιον διοικητή προσπαθούσε να εξυγιάνει τον Οργανισμό», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο OPEN.

Σημείωσε ότι «ο πρωθυπουργός μάλιστα προήδρευε προχθές κυβερνητικής σύσκεψης για την πειθαρχική δικαιοσύνη και την ίδια στιγμή έστελναν νέα στέρηση μισθού στην κ. Τυχεροπούλου».

«Έχουν τόσο θράσος, που την ώρα που μιλάνε για δικαιοσύνη και αξιοκρατία, συνεχίζουν να κυνηγούν τον άνθρωπο που ξετύλιξε το κουβάρι των αποκαλύψεων. Αυτή είναι κουλτούρα τους», σχολίασε.

«Η κυβέρνηση διασύρει διεθνώς τη χώρα και κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι χαιρόμαστε. Είναι δυνατόν; Δεν πρέπει δηλαδή να λέμε τα κακώς κείμενα; Θα αφήσουμε τη Νέα Δημοκρατία να διαλύσει τον πρωτογενή τομέα και εμείς απλά θα κοιτάμε;», σημείωσε.

Για το μεταναστευτικό

Με αφορμή αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «εδώ έχουμε έναν υβριδικού χαρακτήρα πόλεμο». «Η Λιβύη εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό και το ζήτημα είναι προφανώς τα χρήματα και ενδεχομένως η αναγνώριση του καθεστώτος της Ανατολικής Λιβύης». Σχολίασε πως «το γεγονός ότι πήγε ο υπουργός Εξωτερικών να δει τον γιο του Χάφταρ είναι σαν να δίνεις μια έμμεση αναγνώριση χωρίς να έχεις πάρει εσύ κάτι. Άρα, εκτιμώ ότι και εδώ συνεχίστηκε μια πολιτική λαθών εκ μέρους της». «Όταν είσαι υπουργός Εξωτερικών μιας ευρωπαϊκής χώρας και μετά εισπράττεις αυτή την αντιμετώπιση, τότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός», πρόσθεσε. Ανέφερε πως το γεγονός ότι πήγε κλιμάκιο σε ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο και τους έδιωξαν, δείχνει κάτι.

«Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει τακτική. Ο πρωθυπουργός πρέπει να διεθνοποιήσει το ζήτημα, να πάει και προς τους Ευρωπαίους και στην κ. φον ντερ Λάιεν και να "υπενθυμίσει" ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά. Αυτή η κατάσταση δείχνει να κλιμακώνεται τις τελευταίες ημέρες και εμείς -από την υπόλοιποι Ευρώπη- την πληρώνουμε πιο ακριβά», υπογράμμισε. Κατά τον κ. Τσουκαλά «προκύπτει ότι παρόλο που η επιλογή συνεννόησης με τον Χάφταρ ήταν μια επικίνδυνη επιλογή, δεν υπηρετήθηκε σοβαρά και συστηματικά τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουμε πια το παράδοξο η Ανατολική με τη Δυτική Λιβύη, που δεν λένε ούτε καλημέρα μεταξύ τους, να ενώνονται με ομοιόμορφο τρόπο, κάθετα απέναντι στα δικά μας συμφέροντα».

Σχετικά με την τροπολογία που κατατέθηκε από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θ. Πλεύρη, και προβλέπει αναστολή υποβολής και εξέτασης αιτήσεων ασύλου, ο κ. Τσουκαλάς μίλησε για κίνηση «επικοινωνιακή» και τόνισε πως «πρέπει να δούμε πώς θα είναι πιο γρήγορα οι επιστροφές». «Φοβάμαι πολύ ότι αν πάμε σε ένα καθεστώς αναστολών, θα μπουκώσει το σύστημα και δεν θα έχουμε ταχύτητα στις επιστροφές. Ο πρωθυπουργός λέει ότι κάνει ό,τι έκανε στον Έβρο το 2020. Εκεί είχαμε πιο περιορισμένη ροή. Έχω μεγάλες αμφιβολίες για το αν θα λειτουργήσει», είπε. Πρόσθεσε πως το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων και επιστροφών. «Διότι εδώ φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος όσων έρχονται δεν έχουν το προφίλ του πρόσφυγα. Αφού δεν έχουν το προφίλ του πρόσφυγα, για ποιο λόγο να μπουκώσει το σύστημα και να μην είσαι ταχύτατος στη διαδικασία επιστροφών; Υπάρχουν χώρες, όπως το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος, με τις οποίες έχουμε συμφωνία και είναι πιο εύκολο, σε συνεννόηση, να προχωρά η διαδικασία», ανέφερε. Σημείωσε ότι «πρέπει να υπάρχει και αποθάρρυνση και αποτροπή και προφανώς σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα».

«Επί της αρχής, εμείς έχουμε μια κεντρική διαφωνία στο κομμάτι που η αναστολή θεωρείται λύση του ζητήματος, αλλά θα δούμε πρώτα αναλυτικά την τροπολογία και θα τοποθετηθούμε», δήλωσε, σημειώνοντας ότι «σίγουρα πρέπει να βρούμε μια πιο ευρωπαϊκή λύση, χρειάζεται περαιτέρω εμπλοκή της Frontex, έμπρακτη στήριξη από την Ευρώπη ώστε να μην είναι η κάθε πληττόμενη χώρα εκείνη που μόνη της θα λύνει το θέμα». «Δεν είμαστε δογματικοί, αλλά δεν θεωρούμε ότι το μείγμα που φτιάχνει η κυβέρνηση θα λύσει το πρόβλημα», είπε για τη στάση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος.

Πηγή: skai.gr

