Χατζηβασιλείου στον ΣΚΑΪ: Δεν έχω καμία σχέση με τις έκνομες ενέργειες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τους λόγους για τους οποίους παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών εξήγησε στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, τονίζοντας πως δεν έχει σχέση με τις έκνομες ενέργειες στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πληροφορήθηκε για την υπόθεση αυτή ευρισκόμενος στις Βρυξέλλες, όπου συνόδευα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ. Και από την πρώτη στιγμή έθεσα την παραίτησή μου στη διάθεσή του. Δεν διαπραγματεύομαι την πολιτική μου ευθιξία. Ξέρουν οι πολίτες που με εκλέγουν στις Σέρρες ότι έχω μια πορεία αυτοδημιούργητη, μια πορεία ήθους. Δεν μου χρωστάει κανένας και δεν χρωστάω σε κανέναν», ανέφερε αρχικά ο κ. Χατζηβασιλείου.

Όπως εξήγησε: «Η υπόθεση αφορούσε μια έγκυο αγρότισσα, η οποία στα πλαίσια του νόμου διερευνούσε την δυνατότητα μεταβίβασης δικαιωμάτων. Οι λόγοι που επικαλέστηκε δεν έγιναν δεκτοί και απερρίφθη το αίτημά της από την υπηρεσία. Άρα δεν τίθεται θέμα διακριτικής μεταχείρισης ή κατάχρηση εξουσίας. Κινητοποιήθηκα για να βοηθήσω μια πολίτη, η οποία είχε την ανάγκη στήριξης. Ξέρετε πως η γραφειοκρατία είναι δύσκολη στη χώρα σε πολλές περιπτώσεις. Η αίτησή της ήταν νόμιμη διότι δικαιούται να το ζητήσει για λόγους ανωτέρας βίας. Η υπηρεσία έκρινε πως η εγκυμοσύνη δεν συντρέχει στους λόγους ανωτέρας βίας και η υπόθεση έληξε εκεί».

Στη συνέχεια ο κ .Χατζηβασιλείου τόνισε πως: «Δεν ελέγχομαι από κανέναν. Παραιτήθηκα για λόγους ευθιξίας και λόγω της στενής σχέσης που έχω με τον πρωθυπουργό. (…)», ενώ τόνισε πως «πρέπει να βάλουμε ένα φρένο στην κρεατομηχανή. Ουδεμία σχέση είχα ή έχω με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις έκνομες ενέργειες τις οποίες πολύ σωστά διερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Και το ίδιο το κείμενο της δικογραφίας γράφει πως δεν υπάρχει κανένα ποινικό ενδιαφέρον στη συζήτηση αυτή (με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021). Δεν κατηγορούμαι. Συνεχίζω την πορεία μου με υπερηφάνεια, στηρίζοντας τη ΝΔ και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.