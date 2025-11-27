«Μερίδιο ευθύνης για κάποια στρατηγικά λάθη που έγιναν και οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο καταλόγισε σε όλες τις διοικήσεις του Οργανισμού, ο Δημήτρης Ντογκούλης, πρόεδρος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας, και ιδιοκτήτης του ΚΥΔ Λάρισας από το 2019, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ερωτώμενος από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, ο κ. Ντογκούλης, ανέφερε ότι είναι πολιτικό μέλος της ΝΔ από το 1999, σημείωσε ότι στο Μαξίμου συμμετείχε δύο, τρεις φορές, ως θεσμικός φορέας σε ευρείες συσκέψεις υπό τον πρωθυπουργό ενώ επεσήμανε ότι με τον Λευτέρη Αυγενάκη, δεν είχε «προσωπική σχέση αλλά καθαρά θεσμική».

Σε ερώτηση της κ. Αποστολάκη «ποιον Μάκη εννοεί ότι θα βρει, όπως ακούγεται να λέει μέσα από τις επισυνδέσεις», απάντησε είπε ότι είναι ο Μάκης Βορίδης, τότε υπουργός Επικρατείας.

Ταυτόχρονα διευκρίνισε ότι, «με τον κ. Βορίδη δεν είχαμε ποτέ προσωπική σχέση».

«Τον γνώρισα με τον θεσμικό μου ρόλο το 2019 και πήγα 2, 3 φορές όταν ήταν υπουργός μαζί με το διοικητικό συμβούλιο θεσμικά σαν πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Συμβουλευτικής», ανέφερε.

Υποστήριξε επίσης ότι η σχέση του με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρη Ζερβό, «ήταν θεσμική, όχι προσωπική ούτε ήταν στενός φίλος μου».

«Όλες οι διοικήσεις ευθύνονται για κάποια στρατηγικά λάθη στον Οργανισμό. Εγώ στον Οργανισμό είμαι σε στενή επαφή από το 2014. Έχω πάνω από 250-300 επιστολές, που αναφέρω τα προβλήματα. Κάθε χρόνο υπήρχε κάποιο πρόβλημα, το αντιμετωπίζαμε και προσπαθούσαμε να το λύνουμε. Όλες οι διοικήσεις έχουν ένα μερίδιο ευθύνης όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα, που είναι αυτό το αδιέξοδο σήμερα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ντογκούλης απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

Όπως είπε, «όταν το 2020 έληξε η σύμβαση της εταιρίας «ΓΑΙΑ Επιχειρείν» με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπαψε να υπάρχει ο τεχνικός σύμβουλος, η διαδικασία εξακολουθούσε να έχει προβλήματα οπότε ξεκίνησαν και οι πρώτοι τριγμοί στον Οργανισμό ο οποίος προσπάθησε να τα αντιμετωπίσει».

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη ανέφερε ότι «εμείς στηρίξαμε την μεταφορά στο κυβερνητικό νέφος που αποφασίστηκε επί υπουργίας του Σπήλιου Λιβανού, το 2022, ωστόσο διαπιστώσαμε ότι δημιουργήθηκαν μεγαλύτερα προβλήματα γιατί το λογισμικό ήταν προβληματικό».

«Δημιουργήθηκαν δεκάδες τεχνικά θέματα που μέχρι σήμερα παραμένουν άλυτα. Ήταν μια φαρανωϊκή διαδικασία. Το σύστημα ήταν προβληματικό, και το 2023 με τη νέα ΚΑΠ, ήταν εξαιρετικά περίπλοκη η διαδικασία. Εκεί καταρρέει το εγχείρημα», τόνισε.

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη σχετικά με το ρόλο της «νιουροπάμπλικ», υποστήριξε ότι «δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι αποτέλεσε κομμάτι του προβλήματος».

« Σε έναν Οργανισμό, με τόσο νευραλγικές υποθέσεις, με 3,2 δισ. ευρώ διανομή χρημάτων, θεωρώ αδύνατον να εκτελεστεί η όλη η διαδικασία από τις δικές του υπηρεσίες. Λόγω της μεγάλης υποστελέχωσης του δεν μπορούσε.

Όμως ο Οργανισμός θα έπρεπε να έχει ένα φίλτρο έτσι ώστε στον τεχνικό σύμβουλο να αποδίδει αυτά που πρέπει και να τα εκτελεί. Έπρεπε να είναι αυτοδιοίκητος και ανεξάρτητος από οποιαδήποτε μορφή τεχνικού συμβούλου. Αυτή η διαχρονικότητα του τεχνικού συμβούλου δημιούργησε συνθήκες αδιαφάνειας προφανώς», υποστήριξε.

‘Όπως είπε, «ο Οργανισμός αν είχε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ήταν το 2022 και το 2023. Μετά την εκτενή υποστελέχωση του δεν μπορούσε να διενεργήσει περισσότερους ελέγχους από αυτούς που θα έπρεπε».

Απαντώντας στην κ. Αποστολάκη, για τις συνομιλίες του με τον κ. Ζερβό, που ήρθαν στο φως από τις επισυνδέσεις και φέρεται να στοχοποιείται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης, τον οποίο χαρακτηρίζει «γκάγκστερ», ανέφερε ότι ουδέποτε είχε τέτοια πρόθεση.

«Με τον κ. Μπαμπασίδη είχαμε μία αμφίδρομη αλληλοεπίδραση για τεχνικά θέματα.

Λειτουργούσε μοναχικά, στεγνά έπαιρνε εκτελεστικές αποφάσεις μόνος του. Αυτή τη συμπεριφορά, που παίρνει μια μονομερή απόφαση στις 9πμ και την εκτελεί στις 12 εννοούσα. Δεν έχει σε καμία περίπτωση θολά σημεία, ορθά 100%, αποδεικνύεται ότι λειτουργούσε, γιατί είχε μόνιμα προβλήματα να επιλύσει», επεσήμανε.

Ερωτώμενος από τον κ. Λαζαρίδη για τον ρόλο των ΚΥΔ και αν μέσα από αυτά διασφαλίζεται η αποφυγή παράνομων ενεργειών ανέφερε ότι «τα ΚΥΔ είναι εξαιρετικής σημασίας κρίκος της καλλιέργειας των παραγωγών».

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, σχετικά με ορισμένα ΚΥΔ που συγκέντρωναν δυσανάλογα μεγάλο όγκο αιτήσεων, από απομακρυσμένες περιοχές, ανέφερε ότι «τα συγκεκριμένα ΚΥΔ κανείς δεν θα τους ήθελε να τους έχει σαν συναδέλφους, έπρεπε να αποβληθούν».

«Καλό θα ήταν αυτά, ενώ είχαν καταγγελίες εδώ και πάρα πολύ καιρό, να ελεγχθούν και σαν ΚΥΔ, γιατί για εμάς ελέγχονται οι παραγωγοί», είπε ενώ χαρακτήρισε πολύ ορθή παρέμβαση ότι «έρχεται ένα νομικό πλαίσιο που αυστηριοποιεί τον τρόπο που λειτουργούν», αλλά, όπως τόνισε, «πρέπει να τους δώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία».

«Αυτό που είχαμε παρατηρήσει και εμείς είναι ότι βλέπαμε συγκεκριμένες δηλώσεις καλλιέργειας να μεταφέρονται ετησίως από περιοχή σε περιοχή. Βλέπαμε κάποιες συγκεκριμένες δηλώσεις, από συγκεκριμένα ΚΥΔ, από συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Αρχίζουμε και σκεφτόμαστε ότι εκεί πέρα, προφανώς και δεν είναι τυχαίο γεγονός. Υπήρχε μία οργανωμένη διαδικασία η οποία έκανε συγκεκριμένη δουλειά, κάτι απολύτως κατακριτέο και θα έπρεπε αυτό με κάποιο τρόπο να είχε προβλεφθεί και να είχε εξαλειφθεί αυτό το σύστημα», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Τα ΚΥΔ αποτελούν έναν ισχυρό συνδετικό κρίκο για την διενέργεια της δήλωσης καλλιέργειας. Ίσως είναι ο βασικός παράγοντας για να μπορέσει να δηλωθεί. Βάσει της πιστοποίησης του ΚΥΔ, -η οποία γίνεται παρουσία πάντα του παραγωγού και με τις υποδείξεις του- αποστέλλονται στον Οργανισμό τα δεδομένα των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης καθώς και του πλήρους ηλεκτρονικού φακέλου. Εμείς κάνουμε αυτό που μας υποδεικνύουν οι παραγωγοί».

Στην ερώτηση του κ. Λαζαρίδη «αν τα ΚΥΔ είναι η μήτρα του προβλήματος», ο κ. Ντογκούλης απάντησε ότι δεν πρέπει να τσουβαλιάζονται όλα.

«Αναγκαστικά η δήλωση καλλιέργειας περνά από εμάς. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον τεχνικό ρόλο μας αλλά δεν μπορούμε να τσουβαλιάζουμε και να θεωρούμε ως δεδομένο ότι όλα τα ΚΥΔ είτε παρανομούν, είτε συμμετέχουν σε παράνομες ενέργειες.

Εμείς εξαρχής θέλαμε να υπάρχει ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο για την πιστοποίηση των ΚΥΔ, το οποίο δεν βρέθηκε ποτέ γιατί το ίδιο το σύστημα και του Οργανισμού και άλλων παραγόντων δεν άφηνε να μπουν ΚΥΔ μέσα, τα οποία να ελέγχονται, να αξιολογούνται και να παράγουν υπηρεσία.

Όσον αφορά το ρόλο μας στην συγκεκριμένη διαδικασία δεν μπορούμε να τον τσουβαλιάσουμε. Από την αρχή του φαινομένου αυτού, έχουμε ακούσει για 15 ΚΥΔ και για άλλα 15 υπό την σκέπη μιας συνεταιριστικής οργάνωσης, 30 δηλαδή. Δεν μπορούμε για 30 ΚΥΔ να ενοχοποιούμε 4600 ΚΥΔ», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με την «τεχνητή λύση» ο κ. Ντογκούλης ανέφερε ότι «από μόνη της δεν αποτελεί σκάνδαλο».

«Ορθώς εφαρμόζεται, γιατί η τεχνική λύση καλύπτει τα βοσκοτοπικά δικαιώματα τα οποία έχουν οι κτηνοτρόφοι, δίνοντας τους βοσκότοπο ακόμα και σε όμορους ή σε διαφορετικούς νομούς της Ελλάδος με σκοπό να καλυφθούν τα δικαιώματα και να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι καθώς και τα συνδεδεμένα καθεστώτα με τα βοσκοτόπια.

Η τεχνική λύση έρχεται σαν σκάνδαλο μόνο σε συνδυασμό με ανύπαρκτο ζωϊκό κεφάλαιο», είπε.

Επικριτικός εμφανίστηκε για τις πληρωμές του 2022-2023, όταν ρωτήθηκε από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη αν ήταν καλές.

Όπως είπε, αυτές οι πληρωμές επέφεραν ένα πρόστιμο 40 εκατ. ευρώ στη χώρα από την ΕΕ.

«Οι πληρωμές το 2022 ήταν εξαιρετικά προβληματικές γιατί δεν ήταν δυνατόν να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι

Θα σας αφήσω κάποια ΑΦΜ που πληρώθηκαν παράνομα το 2022 και δεν είναι ούτε με βοσκοτοπικά δικαιώματα, ούτε με πλαστά ενοικιαστήρια και πλαστά έγγραφα ή πλαστό ζωικό κεφάλαιο. Είναι ΑΦΜ τα οποία πληρώθηκαν δύο και τρεις φορές γιατί το σύστημα δεν μπορούσε να τα διασταυρώσει. Κάποια εξ αυτών δεν είχαν κάνει δήλωση καλλιέργειας και πληρωθήκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στη βουλευτή του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, για τον χαρακτηρισμό «γκάγκστερ» που ακούγεται να λέει στις επισυνδέσεις για τον κ. Μπαμπασίδη επανέλαβε ότι «σε καμία περίπτωση δεν αφήνω το παραμικρό υπονοούμενο για πιθανό χρηματισμό του».

«Είναι ίσως υπερβολικός ο χαρακτηρισμός αλλά είχε να κάνει με την προσωπικότητα του και τη δυναμικότητα του. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε πολλά προβλήματα τότε και τα έτρεχε μόνος του. Είχε 100% δίκαιο με τον τρόπο που τα διαχειριζόταν,

Ποτέ δεν έδωσε τέτοια δικαιώματα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τον κατηγορήσω για ασυδοσία, τα προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ήταν δυσθεώρητα. Προσπάθησε να βοηθήσει τον Οργανισμό. Έβγαλε καίριες αποφάσεις, πήρε την ευθύνη. Ήταν επιφυλακτικός και δικαιολογείται 100%», είπε ενώ σημείωσε ότι οι σχέσεις μαζί του ήταν καθαρά θεσμικές.

Σε άλλη ερώτηση της κ. Μανωλάκου για συνομιλία Ξυλούρη-Σημανδράκου σχετικά με σβήσιμο αχρεωστήτων ο κ. Ντογκούλης ήταν κατηγορηματικός:

«Ούτε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας δεν μπορεί να το τροποποιήσει, είναι αδύνατον να γίνει αυτό και να σβηστούν αχρεώστητα. Θέλει δικαστική απόφαση. Πως θα σβηστεί; Αυτό που λέει ο κ. Ξυλούρης είναι ψέμα, δεν μπορεί ένα πρόστιμο κυρωμένο ένα χρόνο, να σβηστεί, να διαγραφεί», είπε χαρακτηριστικά.

«Η Τεχνική λύση ως προσπάθεια, είναι λύση του προβλήματος» κλήθηκε από τον κ. Ρούντα να απαντήσει.

«Δύσκολη ερώτηση. Αυτό το βάζεις σε μια ζυγαριά. Από την μια βάζεις τους 180.000 κτηνοτρόφους και από την άλλη τους 19.000 παράνομους και πρέπει εσύ να αποφασίσεις. Η προσωπική μου άποψη γενικώς, όχι δεν είναι λύση. Από το 2010 θα έπρεπε να υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια ολοκληρωμένα, κτηματολόγιο, όλα εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία», ανέφερε.

Αρνητικός εμφανίστηκε σε ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αν έχει γίνει στο ΚΥΔ του έλεγχος για παραστατικά και αν έχουν εντοπιστεί ευρήματα.

«Δεν εμπλέκεται το ΚΥΔ μου σε πλαστά έγγραφα και δεν ελέγχεται. Έχουν ελεγχθεί 52.750 ΑΦΜ και όλοι οι έλεγχοι ήταν χωρίς κανένα εύρημα» σημείωσε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση της, ανέφερε ότι τον « Φραπέ τον γνώρισα από τις δικογραφίες, δεν τον ξέρω», προσθέτοντας ότι μοναδική φορά που τον συνάντησε ήταν στον Τύρναβο σε ένα τραπέζι με εκπροσώπους συνεταιρισμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

