Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης διέψευσε τις αναφορές του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια ότι η κυβέρνηση εξετάζει την αγορά του κτήματος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη στους Αγίους Θεοδώρους για να γίνει μουσείο.

Ο κ. Φλωρίδης είπε χαρακτηριστικά ότι «όσο "αλήθεια" ήταν τα περί μεταφοράς 25 τόνων ξυλολίου, όσο "αλήθεια" ήταν οι 15 τόνοι ξυλολίου, όσο "αλήθεια" ήταν οι 4,5 τόνοι ξυλοξίου, όσο "αλήθεια" ήταν οι 2,5 τόνοι ξυλολίου, όσο "αλήθεια" ήταν οι μονταζιέρες, όσο "αλήθεια" ήταν όλα αυτά που κατά καιρούς διακίνησε ο κ. Βελόπουλος, άλλο τόσο "αλήθεια" είναι ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να αγοράσει το κτήμα του πρώην εκλιπόντος πρωθυπουργού (εν. τον Κ. Σημίτη). Ίδια αλήθεια με όλα τα προηγούμενα, δηλαδή, ένα διαρκές ψέμα φτάνει να δημιουργήσει μια εντύπωση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.