Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε μικρές αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης που παρακολουθεί το κυβερνητικό έργο προχώρησε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την ανάληψη της προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος από τον Νίκο Παππά.

Την θέση του στο Τομέα Οικονομίας, αναλαμβάνει ο Χάρης Μαμουλάκης, που μετακινείται από τον Τομέα Μεταφορών και Υποδομών, όπου και μετακινείται ο Γιώργος Καραμέρος. Θέση τομεάρχη αναλαμβάνει και η προσφάτως αφιχθείσα στα κοινοβουλευτικά έδρανα Πόπη Τσαπανίδου, που τοποθετήθηκε στον τομέα Ψηφιακής Πολιτικής. Στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους προστίθεται ο Χρήστος Γιαννούλης, αναλαμβάνοντας θέση αναπληρωτή. Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής γίνεται η Ραλλία Χρηστίδου, που παραμένει και αναπληρώτρια Συντονίστρια ΕΠΕΚΕ.

Στο Τομέα Διαφάνειας συνεχίζει ο Παύλος Πολάκης, θέση που είχε μείνει κενή για περίπου ένα μήνα μετά τον Ιούλιο, όταν και είχε απομακρυνθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Δείτε αναλυτικά τους τομεάρχες, έτσι όπως προέκυψαν μετά την συνεδρίαση του προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ:

Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι

Οικονομικών, Κοινωνικών Υποθέσεων: Γαβρήλος Γιώργος

Εθνικής Άμυνας – Εξωτερικών, Μορφωτικών Υποθέσεων: Κασιμάτη Νίνα

Δημόσιας Διοίκησης Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης: Σαρακιώτης Γιάννης

Αν. Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι

Παραγωγής και Εμπορίου (Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κόκκαλης Βασίλης

Γιαννούλης Χρήστος

ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ

Τομεάρχης Εξωτερικών: Δούρου Ρένα

Αν. Τομεάρχης Εξωτερικών (αρμόδια Δημόσιας Διπλωματίας - Απόδημου Ελληνισμού): Κασιμάτη Νίνα

Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας: Αποστολάκης Ευάγγελος

Τομεάρχης Εσωτερικών: Πούλου Γιώτα

Αν. Τομεάρχης Εσωτερικών: Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Αν. Τομεάρχης Εσωτερικών (αρμόδιος Μακεδονίας - Θράκης): Παππάς Πέτρος

Τομεάρχης Διαφάνειας: Πολάκης Παύλος

Τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης:Μαμουλάκης Χάρης

Αν. Τομεάρχης Οικονομικών: Κοντοτόλη Μαρίνα

Τομεάρχης Υγείας: Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Αν. Τομεάρχης Υγείας: Παππάς Πέτρος

Τομεάρχης Παιδείας: Καλαματιανός Διονύσης

Αν. Τομεάρχης Παιδείας: Θρασκιά Ράνια

Αν. Τομεάρχης Παιδείας (αρμόδιος Αθλητισμού): Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Τομεάρχης Πολιτισμού: Μάλαμα Κυριακή

Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη: Μπάρκας Κώστας

Τομεάρχης Μεταφορών και Υποδομών: Καραμέρος Γιώργος

Τομεάρχης Δικαιοσύνης: Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Αν. Τομεάρχης Δικαιοσύνης (αρμόδια Δικαιωμάτων και Ισότητας): Ακρίτα Έλενα

Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:Κόκκαλης Βασίλης

Αν. Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: (αρμόδιος κτηνοτροφίας): Παπαηλιού Γιώργος

Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Γαβρήλος Γιώργος

Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής: Τσαπανίδου Πόπη

Τομεάρχης Ενέργειας-Περιβάλλοντος: Ζαμπάρας Μίλτος

Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Κεδίκογλου Συμεών

Τομεάρχης Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής: Νοτοπούλου Κατερίνα

Τομεάρχης Τουρισμού: Βέττα Καλλιόπη

Τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου: Ψυχογιός Γιώργος

Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Χρηστίδου Ραλλία

Συντονίστρια ΕΠΕΚΕ:Πούλου Γιώτα

Αν. Συντονίστρια ΕΠΕΚΕ: Χρηστίδου Ραλλία

Πηγή: skai.gr

