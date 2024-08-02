Του Γιάννη Ανυφαντή

Με 14 ψήφους κατά και 13 υπέρ απέρριψε η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής τα αιτήματα των κοινοβουλευτικών ομάδων της αντιπολίτευσης να εξεταστεί από τα μέλη της επιτροπής η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη και να διαβιβαστεί το πόρισμα για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.

Η συνεδρίαση της επιτροπής, όπως αναμενόταν, ήταν εκρηκτική, με την κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει λόγο για «αίτημα προδήλως αντισυνταγματικό», που αντιβαίνει τον Κανονισμό της Βουλής και την αντιπολίτευση να καταλογίζει στη ΝΔ απόπειρα συγκάλυψης.

Μετωπική με το «Καλημέρα»

Η πολιτική αντιπαράθεση ξεκίνησε από την έναρξη της συνεδρίασης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να διαφωνεί επί διαδικαστικών θεμάτων, ζητώντας περισσότερο χρόνο για τις τοποθετήσεις των μελών της επιτροπής, προκαλώντας την αντίδραση του προέδρου Θανάση Μπούρα. Ο διάλογος είναι ενδεικτικός:

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι ξεκάθαρο ότι δρομολογείται απόπειρα βίαιου κλεισίματος της επιτροπής. Ζητάμε με άπλετο χρόνο να τοποθετηθούμε.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν έχετε άλλο το λόγο τέλος.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μη με διακόπτετε! Μην κάνετε νοήματα επειδή σας έκαναν τηλέφωνο.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν έχετε άλλο το λόγο. Γιατί το λέω εγώ.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητάνε τόσοι βουλευτές το λόγο και εσείς ήρθατε να κάνετε ξέπλυμα.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Θα μπορούσα να πάρω μόνος μου την απόφαση, αλλά θα την πάρει η επιτροπή. Να ξέρετε ότι δεν θα με επισκιάσετε. Να το ξέρετε. Έχω και εγώ δυνατή φωνή. Το κακό είναι ότι κοκκινίζω. Αφήστε να λειτουργήσει δημοκρατικά η επιτροπή.

ΠΛΕΥΡΗΣ: «Αίτημα προδήλως αντισυνταγματικό»

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια από την πλευρά της πλειοψηφίας ο Θάνος Πλεύρης, κάνοντας λόγο για ένα «αίτημα προδήλως αντισυνταγματικό και σε βάρος του Κανονισμού της Βουλής». «Λυπούμαι που οι αιτήσεις γίνονται από ανθρώπους που γνωρίζουν νομικά. Πρωτοετής φοιτητής θα είχε κοπεί», τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ, προσθέτοντας: «σύμφωνα με το άρθρο 26 του Συντάγματος υπάρχει διάκριση εξουσιών. Εμείς ασκούμε νομοθετικό έργο, οι δικαστές το δικαστικό. Όποτε θέλησε ο συντακτικός νομοθέτης να δώσει δικαστικό έργο στη Βουλή έβαλε προϋποθέσεις. Το άρθρο 43Α του ΚτΒ επιτρέπει κλήση εισαγγελέα για θέματα λειτουργίας θεσμών για ενίσχυση της ασφάλειας και όχι τον έλεγχο δικαστικών κρίσεων. Εσείς υποβάλετε ερώτημα να έρθει εισαγγελέας για υπόθεση που χειρίστηκε. Είναι προκλητικό να μιλάτε για κράτος δικαίου και να μην αντιλαμβάνεστε ότι έχετε υποβάλει αίτημα που η Βουλή πάει να βρεθεί πάνω από δικαστική εξουσία. Ζητάτε να διαβιβαστεί πόρισμα προκαταρκτικής εξέτασης σε ανοιχτή ποινική δίκη αγνοώντας βασικούς κανόνες του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας».

ΤΖΑΚΡΗ: «Η άρνηση της πλειοψηφίας συνιστά συγκάλυψη»

Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η Θοδώρα Τζάκρη υποστήριξε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ζητά τον έλεγχο της εισαγγελέως αλλά την ενημέρωση από την εισαγγελική αρχή. «Ενημερωθήκαμε από το δελτίο τύπου. Αυτό δεν συνιστά ενημέρωση. Η άρνηση της πλειοψηφίας να κληθούν οι 2 εισαγγελικοί λειτουργοί συνιστά συγκάλυψη και περιφρόνηση των δημοκρατικών θεσμών. Πρέπει οπωσδήποτε να κληθούν και να διαβιβαστούν όλα τα έγγραφα. «Η προσπάθεια του κ. Πλεύρη να υποβαθμίσει το ζήτημα ως τάχα ένα αντικείμενο που αφορά στο Α’ έτος της νομικής πρέπει να αντιστραφεί. Αφορά στον πυρήνα του κύρους της δικαστικής εξουσίας, της οποίας το κύρος υφίσταται ένα σημαντικό πλήγμα», υποστήριξε παίρνοντας το λόγο ο Παναγιώτης Δουδωνής, υπογραμμίζοντας πως «όταν βγάζεις δελτίο τύπου οφείλεις να έρθεις στη Βουλή», αναφερόμενος στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. «Θεωρούμε ότι όλο αυτό εντάσσεται στο συνολικότερο πλαίσιο της πλειοψηφίας να συγκαλύψει το τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών», δήλωσε ο κ. Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.

Η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία επί των αιτημάτων της αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

