Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Κουρουγκλίεφ για το χάλκινο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχάρη τον Νταουρέν Κουρουγκλίεφ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στην πάλη στην κατηγορία των 86 κιλών.
Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός ανέφερε:
«Συγχαρητήρια στον Νταουρέν Κουρουγκλίεβ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στην πάλη, στην κατηγορία των 86 κιλών. 'Αλλη μια σημαντική διάκριση για τη χώρα μας!»
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
