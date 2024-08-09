Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Κουρουγκλίεφ για το χάλκινο μετάλλιο στην πάλη

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Κουρουγκλίεφ για το χάλκινο μετάλλιο στην πάλη

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Κουρουγκλίεφ για το χάλκινο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχάρη τον Νταουρέν Κουρουγκλίεφ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στην πάλη στην κατηγορία των 86 κιλών.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Συγχαρητήρια στον Νταουρέν Κουρουγκλίεβ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στην πάλη, στην κατηγορία των 86 κιλών. 'Αλλη μια σημαντική διάκριση για τη χώρα μας!»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

