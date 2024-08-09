Ολυμπιακοί Αγώνες - Ισπανία: Mετά το Euro πήρε και το χρυσό μετάλλιο

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης ανήκει στην Ισπανία και με τη «βούλα»!



Μετά το Euro 2024, αλλά και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ19 οι «ρόχας» έκαναν αυτό που ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλη ποδοσφαιρική σχολή στον πλανήτη, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο ΚΑΙ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι!



Αυτή τη φορά «θύμα» τους ήταν η οικοδέσποινα Γαλλία την οποία και νίκησαν έπειτα από έναν απίθανο τελικό με σκορ 5-3 στην παράταση (3-3 κ.δ) ανεβαίνοντας για δεύτερη φορά στην ιστορία τους στο πρώτο σκαλί του ολυμπιακού βάθρου!



Φανταστικό ματς στο «Παρκ Ντε Πρενς» με την Ισπανία να τουμπάρει το γκολ του Μιγιό χάρη σε δυο τέρματα του Φερμίν Λόπεθ (18',25') και Μπαένα στο 28'!

Ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Τιερί Ανρί, κατάφερε με τέρματα των Αχλιούς στο 79' και πέναλτι του Ματετά στις καθυστερήσεις έστειλε το ματς στην παράταση!

Όμως η Ισπανία είχε για ήρωα τον Σέρχιο Καμέγιο της Ράγιο Βαγιεκάνο, ο οποίος με γκολ στο 100' και το 120' χάρισε το μετάλλιο στους Ισπανούς!

