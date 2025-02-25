Ανδρουλάκης: «Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη παίρνει αποφάσεις ερήμην της τοπικής αυτοδιοίκησης»

Ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με τον πρόεδρο του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη, τον πρόεδρο της Ένωσης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης -Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) και Δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργο Μαρινάκη, τον δήμαρχο Σικυωνίων Σπύρο Σταματόπουλο, τον πρόεδρο Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης Χρήστο Γκολιδάκη, τον πρόεδρο Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής Παρθένιο Τζενετίδη και τον αντιπρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού Μανώλη Ορφανουδάκη.

«Ο τρόπος που δημιουργούνται οι Φο.Δ.Σ.Α., δημιουργεί πολύ μεγάλα ζητήματα. Δυστυχώς, η χώρα μας βρίσκεται πολύ πίσω σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης ανοίγοντας τη συζήτηση και επισημαίνοντας την απουσία διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης με αποτέλεσμα να παραμένουν ασαφή πολλά ζητήματα, όπως είναι η τιμολογιακή πολιτική, τα θέματα διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, αλλά και το τι θα γίνει με τους εργαζομένους.

«Και σε αυτό το θέμα, η κυβέρνηση δείχνει πολύ μεγάλη αλαζονεία. Αντί να συζητήσει και να συνδιαμορφώσει με εσάς που βιώνετε το πρόβλημα και είστε δέκτες των αρρυθμιών, για άλλη μια φορά η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη παίρνει αποφάσεις και τις ανακοινώνει ερήμην της τοπικής αυτοδιοίκησης» πρόσθεσε ως προς το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.



Ως προς τη συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι και σε αυτή την περίπτωση «η κυβέρνηση επιλέγει έναν εκβιαστικό δρόμο και όχι αυτόν του διαλόγου με την αυτοδιοίκηση».

«Εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη, δίνουμε προτεραιότητα στα ενεργειακά ζητήματα και τη διαχείριση υδάτων» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Περνούν πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές ευκαιρίες και η χώρα λόγω έλλειψης σχεδίου και στρατηγικής τις χάνει» συμπλήρωσε.

Ο δήμαρχος Ρεθύμνης και πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Γιώργος Μαρινάκης επέστησε την προσοχή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, που βρίσκεται στη διαβούλευση. «Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες δημιουργούν τρομερά θέματα, δεν λύνουν κανένα από τα υφιστάμενα ζητήματα, δεν αντιμετωπίζουν ούτε το μεγάλο ενεργειακό κόστος των Δ.Ε.Υ.Α., ούτε την υποστελέχωση, ούτε την αποτελεσματικότητά τους. Ελπίζουμε να μη χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε συνταγματικές λύσεις και προσφυγές στα δικαστήρια. Θέλω να πιστεύω ότι και μέσα από την κυβέρνηση και με τη βοήθεια όλων των κομμάτων, θα διαμορφωθεί επιτέλους ένα πλαίσιο ορθής λειτουργίας και όχι να καταλήξει αυτή η υποτιθέμενη μεταρρύθμιση, στην απορρύθμιση των δημοτικών επιχειρήσεων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης και πρόεδρος του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων επισήμανε την εικόνα υστέρησης της χώρας ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων: «Βρισκόμαστε περίπου στο 22% στο κομμάτι της ανακύκλωσης ενώ τα απορρίμματα τα οποία οδηγούνται στην ταφή ξεπερνούν το 60%. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια πάρα πολύ δύσκολη εικόνα σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει η ίδια η χώρα μας, για να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια ανακύκλωση που θα ξεπερνά το 60% και σε μια τελική ταφή η οποία θα είναι κάτω από το 20%. Αυτοί οι στόχοι όμως δεν μπορούν να επιτευχθούν, εάν το υπουργείο δεν συνομιλήσει με το πεδίο εφαρμογής που είναι η αυτοδιοίκηση -και ιδιαίτερα με τον πρώτο βαθμό-, να καταλάβει τα προβλήματα, τις αγωνίες και τις στρεβλώσεις που προκαλούν τα νομοθετήματα τα οποία επιχειρούνται να περάσουν ερήμην της».

Στη συνάντηση μετείχαν επίσης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε Εσωτερικών Παναγιώτης Δουδωνής, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος Μανώλης Χριστοδουλάκης και ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ενέργειας Φραγκίσκος Παρασύρης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.