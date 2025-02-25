Στις σημαντικές αλλαγές που φέρνουν στη ζωή μας οι εφαρμογές που υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε στο EΡΤΝews υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη μείωση της γραφειοκρατίας που επιτυγχάνεται από την κατάργηση της υποχρεωτικής προσκόμισης φωτοτυπίας στο Δημόσιο.

«Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να δίνουμε φωτοτυπίες, όταν μπορούμε να επιβεβαιώνουμε την ταυτότητα μέσω του gov.gr wallet» δήλωσε στην εκπομπή «Συνδέσεις» και στους δημοσιογράφους Κατερίνα Δούκα και Κώστα Παπαχλιμίντζο.

«Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα λέει ότι δεν μπορεί οι ταυτότητες να γίνονται φέιγ βολάν γιατί πάνω έχουν πολλά προσωπικά στοιχεία και δεδομένα. Τι θα πρέπει να κάνουμε; Να περιορίσουμε τη διακίνηση αυτών των στοιχείων. Πώς θα το κάνουμε; Με το να σταματήσουμε πλέον και για τον δημόσιο τομέα που έχει ήδη νομοθετηθεί, αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα, σε εύλογο διάστημα, το να δίνουμε φωτοτυπίες», εξήγησε.

Για την εφαρμογή MyStreet

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε ακόμη στην εφαρμογή MyStreet που θα είναι διαθέσιμη τέλη Μαρτίου και η οποία θα βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση του δημόσιου χώρου, επιτρέποντας στους πολίτες να ελέγχουν εάν τα τραπεζοκαθίσματα σε πεζόδρομους και πλατείες καταλαμβάνουν νόμιμα τον χώρο. «Οι δήμοι δεν μπορούν να επιτηρούν τα πάντα, γι’ αυτό και οι πολίτες θα μπορούν μέσω της εφαρμογής να καταγγέλλουν παραβάσεις», εξήγησε.

«Το MyStreet έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, ό,τι έκανε εξαιρετικά επιτυχημένα το MyCoast για τις παραλίες πέρυσι το καλοκαίρι» πρόσθεσε. Και όπως είπε, μέσω αυτής της εφαρμογής ο πολίτης περπατώντας όταν βλέπει ένα εμπόδιο μπροστά του να βλέπει εαν αυτός ο χώρος νομίμως έχει ενοικιαστεί ή όχι.

Σε ερώτηση για πιθανή εφαρμογή όπου οι πολίτες θα καταγγέλλουν οχήματα παρκαρισμένα σε ράμπες ΑμεΑ ή στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, απάντησε ότι αυτό είναι εφικτό, αλλά η αστυνόμευση παραμένει ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας. «Υπάρχουν όμως παραβάσεις που εξοργίζουν, όπως τα πατίνια που εγκαταλείπονται άναρχα στις πόλεις. Θα μπορούσε να υπάρξει ρύθμιση ώστε να σταματά η χρέωση μόνο αν παρκάρουν σε συγκεκριμένα σημεία», τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

O Προσωπικός Αριθμός

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε επίσης στη θεσμοθέτηση του προσωπικού αριθμού (ΠΑ) στις νέες ταυτότητες, μετά τη θετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. «Είναι ένας αριθμός που έρχεται να λύσει ζητήματα καθημερινής τρέλας που βιώνουν οι πολίτες γιατί έχουν την ατυχία, το όνομά τους, το επίθετό τους ή ημερομηνία γέννησής τους να είναι διαφορετική από μητρώο σε μητρώο, διαφορετική στο μητρώο των ταυτοτήτων» πρόσθεσε. Παράλληλα τόνισε ότι «ο προσωπικός αριθμός υπήρχε εδώ και χρόνια, αλλά πλέον θα αναγράφεται στις νέες ταυτότητες», προσθέτοντας πως το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί τον Μάρτιο.

Όταν χάνεται η ταυτότητα

Σχετικά με την απώλεια ταυτότητας, διαβεβαίωσε πως «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς η ύπαρξη του προσωπικού αριθμού δεν σημαίνει πως μπορεί να γίνει κακή χρήση του χωρίς περαιτέρω έλεγχο».

