Τη συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και τη μεγάλη δυναμική του κλάδου ανέδειξε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στην ομιλία της στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.

Η υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα σήμερα αναγνωρίζεται ως παράδειγμα συνεπούς δημοσιονομικής πολιτικής, με ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σε αυτή την σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη της χώρας, ως αποτέλεσμα μιας ενιαίας, συνεκτικής στρατηγικής για την ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, με έμφαση στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των ελληνικών τουριστικών προορισμών.

Αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής, άλλωστε, αλλά και της στενής συνεργασίας κράτους, ιδιωτικού τομέα και τοπικών φορέων, όπως τόνισε η Υπουργός Τουρισμού, είναι οι συνεχώς αυξανόμενες επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού. Σημείωσε ότι το 2024 η ταξιδιωτική κίνηση έφτασε τα 40 εκατομμύρια επισκέπτες - συμπεριλαμβανομένων των επιβατών κρουαζιέρας - και τα 21,6 δις. ευρώ σε ταξιδιωτικές εισπράξεις καταγράφοντας δεύτερο συνεχόμενο ιστορικό υψηλό. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και το 2025, με αύξηση 4% στις αφίξεις και 9% στα έσοδα στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, ενώ η ενισχυμένη ζήτηση τους χειμερινούς και «πλάγιους» μήνες αποδεικνύει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε προορισμό για όλο τον χρόνο.

Ακολούθως, παρουσίασε αναλυτικά τη στρατηγική της κυβέρνησης για έναν βιώσιμο, ανθεκτικό και ισχυρά ανταγωνιστικό τουρισμό, που αναδεικνύει τη μοναδική ταυτότητα της χώρας. Οι βασικοί άξονες περιλαμβάνουν τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς, την ανάδειξη λιγότερο γνωστών προορισμών και την επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε όλη την επικράτεια και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η υπουργός στάθηκε στις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις που διευκολύνουν τις επενδύσεις και απλοποιούν τις διαδικασίες αδειοδότησης, ενώ ανέδειξε τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως ο θαλάσσιος τουρισμός, ο ορεινός τουρισμός -για τον οποίο το υπουργείο Τουρισμού εφαρμόζει ολοκληρωμένη, ειδική στρατηγική για την ανάπτυξη του, ο τουρισμός ευεξίας και οι ειδικές κατηγορίες υποδομών φιλοξενίας, όπως τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα, αλλά και νέα τουριστικά προϊόντα πολυτελούς φιλοξενίας και, ταυτόχρονα, ήπιου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όπως η νέα κατηγορία καταλυμάτων glamping.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων, που συστήθηκε το 2013 στο υπουργείο Τουρισμού και συμβάλλει καίρια στην προώθηση πληθώρας σημαντικών επενδυτικών σχεδίων. Όπως σημείωσε, την τελευταία δεκαετία ο αριθμός των ξενοδοχείων 5 αστέρων στην Ελλάδα έχει υπερδιπλασιαστεί, και αυτό είναι μια σαφής απόδειξη της τεράστιας επενδυτικής δυναμικής που παρουσιάζει η χώρα τα τελευταία έτη.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα έργα που στοχεύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού τουρισμού, τα οποία υλοποιεί το υπουργείο, όπως το έργο που αφορά στον επανασχεδιασμό της επίσημης ταξιδιωτικής πύλης VisitGreece.gr. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη θεματικών ψηφιακών πλατφορμών που θα υποστηρίζουν ειδικές μορφές τουρισμού όπως ο ορεινός και χειμερινός τουρισμός, ο αγροτουρισμός και γαστρονομικός τουρισμός, ο θαλάσσιος και καταδυτικός τουρισμός, καθώς και ο τουρισμός υγείας και ευεξίας. Οι πλατφόρμες θα ενσωματώνουν τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για πιο εξατομικευμένη πληροφόρηση και βελτιωμένες υπηρεσίες προς τους ταξιδιώτες.

Η υπουργός επισήμανε, περαιτέρω, ότι ο ποιοτικός τουρισμός στον οποίο στοχεύει η χώρα μας, στηρίζεται πάνω απ' όλα στον ανθρώπινο παράγοντα. Υπογράμμισε ότι η στήριξη και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της στρατηγικής του Υπουργείου. Αναφέρθηκε, συγκεκριμένα, στις πολιτικές εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των τουριστικών εκπαιδευτηρίων που εφαρμόζονται και στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα επανειδίκευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων που υλοποιεί το Υπουργείο, τα οποία έχουν στόχο να ενδυναμώσουν ποιοτικά το ανθρώπινο δυναμικό, σε μια ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια αγορά.

Τόνισε ότι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και βασικό θεμέλιο για την ποιότητα της ελληνικής φιλοξενίας που αποτελεί ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα και του ελληνικού τουρισμού.

Το κρίσιμο αυτό ζήτημα, όπως είπε η υπουργός, είναι ένας στρατηγικός άξονας που έχει προταθεί από το υπουργείο Τουρισμού να συμπεριληφθεί και στη νέα, ενιαία Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Τουρισμό, που θα παρουσιαστεί το 2026, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη ειδικής γραμμής χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για έργα ενίσχυσης της βιωσιμότητας στον τουρισμό, εντός της ΕΕ, σε μια ιστορική συγκυρία, όπου η Ελλάδα έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στη συνδιαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον Τουρισμό, μετά και την ανάληψη του χαρτοφυλακίου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, από την Έλληνα Επίτροπο της ΕΕ, κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα.

Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Η Ελλάδα προχωρά με αυτοπεποίθηση - υιοθετώντας νέες, καινοτόμες πολιτικές, επενδύοντας σε υποδομές και στο ανθρώπινο δυναμικό και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες, τους ταξιδιώτες και τις επιχειρήσεις.

Σήμερα, η χώρα μας προσφέρει ένα ώριμο αλλά δυναμικό επενδυτικό περιβάλλον, με πολιτική σταθερότητα, σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και ένα τουριστικό προϊόν που εξελίσσεται διαρκώς. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να ηγηθεί σε μια νέα εποχή βιώσιμου και ανθεκτικού τουρισμού. Με ξεκάθαρη στρατηγική, έχουν τεθεί γερά θεμέλια για μακροχρόνια επιτυχία».

Επενδυτικές ευκαιρίες στο Minister-Investor Group Meeting

«Την Ελλάδα ως πεδίο σημαντικών επενδυτικών ευκαιριών στον Τουρισμό» ανέδειξε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά τη συμμετοχή της στο Minister-Investor Group Meeting, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου Capital Link, μεταξύ μελών της ελληνικής κυβέρνησης και υψηλόβαθμων στελεχών επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών τεχνολογικών εφαρμογών, με αντικείμενο τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας.

Στη συζήτηση όπου συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Χατζηδάκης, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως κ.α.,

Η υπουργός Τουρισμού, με αφετηρία τις σημαντικές επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού, τόνισε πως η χώρα μας κατατάσσεται πλέον εντός των 10 κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως, καταγράφοντας ιστορικά υψηλά στις αφίξεις αλλά και στα έσοδα, ενώ στην τοποθέτησή της ανέδειξε τον ρόλο του τουρισμού ως κινητήριου μοχλού οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας για την ελληνική οικονομία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν το επενδυτικό περιβάλλον, ενώ αναδείχθηκαν η σταθερότητα και οι θετικές επιδόσεις της εθνικής οικονομίας, καθώς και οι σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, ιδίως στους τομείς των διεθνών μεταφορών του τουρισμού.

Τονίστηκε πως η ελληνική κυβέρνηση υλοποιεί μεθοδικά και συστηματικά μία συνεκτική τουριστική στρατηγική με γνώμονα τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς, την παροχή τουριστικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών.

Μία στρατηγική που περιλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων πολιτικών και έργων, όπως:

- τη διάθεση σημαντικών πόρων για την αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών,

- την περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων,

- την επένδυση σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία προβολής της τουριστικής προςφοράς,

- την ενίσχυση της προσβασιμότητας σε τουριστικές υπηρεσίες,

- την ανάληψη στοχευμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η ρύθμιση της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η κατάταξη των ξενοδοχείων βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων,

- καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων επανειδίκευσης εργαζομένων στον τουρισμό.

Η δυναμική των θετικών επιδόσεων του ελληνικού τουρισμού, σε συνδυασμό με τις ολοκληρωμένες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Τουρισμού, καλλιεργούν την ελκυστικότητα της χώρας μας για τουριστικές επενδύσεις, στους τομείς των υποδομών φιλοξενίας, της παροχής τουριστικών υπηρεσιών και της ανάπτυξης νέων προορισμών.

Εξάλλου, σε ειδική εκδήλωση, όπου παρευρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού, βραβεύθηκε ο επιχειρηματίας κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος με την διάκριση 2025 Capital Link Hellenic Leadership Award.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.