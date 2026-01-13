Με βασικό θέμα συζήτησης το αγροτικό, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης δήλωσε εξ αρχής, σε συνέντευξή του στον «Αθήνα 9,84», ότι «φαίνεται να επικρατούν κομματικές σκοπιμότητες πίσω από την άρνηση κάποιων λίγων να προσέλθουν στις συναντήσεις που είχαν προγραμματισθεί». Θυμίζοντας δε ότι από την πρώτη στιγμή που ξέσπασαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις και αναγνωρίζοντας ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά (το 2025) για τον αγροτικό κόσμο, «υπήρξε ένα πνεύμα ήπιας διαχείρισης και ανοχής, προκειμένου να υπάρξει συνεργασία σε οποιοδήποτε επίπεδο, ακόμη και στο επίπεδο του πρωθυπουργού ώστε να δοθούν λύσεις σε κάποια ζητήματα. Η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε σε αρκετά από τα αιτήματα των αγροτών, έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις και εμείς θεωρούσαμε ότι μετά από όλα αυτά δεν υπήρχε λογική να συνεχίζονται κινητοποιήσεις από την πλευρά κάποιων αγροτών».

Ενώ στα διαδικαστικά πριν από τις σημερινές συναντήσεις, ο Θ. Κοντογεώργης παρατήρησε ότι «δεχθήκαμε να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις, επειδή δεν τα έβρισκαν μεταξύ τους, δεχθήκαμε έναν συγκεκριμένο αριθμό τελικά στο τέλος». Πλην όμως, διευκρίνισε, «δεν μπορούσε να γίνει δεκτό να είναι 35 άτομα σε μια συνάντηση» και εν τέλει «χρεώνονται την αναβολή της συνάντησης». «Παρά ταύτα στις 3 μ.μ. θα συναντήσουμε με τον πρωθυπουργό εκπροσώπους αγροτικών φορέων», ανέφερε με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι κάποιοι εκπρόσωποι αγροτών δεν προσέρχονται «σε μια συζήτηση με τον πρωθυπουργό για ζητήματα που αφορούν το δικό τους παρόν και το μέλλον».

Σε κάθε περίπτωση, επέμεινε, «η πόρτα του πρωθυπουργού και όλων μας στην κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στο σύνολο του αγροτικού κόσμου». «Απευθυνόμαστε σε 500.000 - 600.000 αγρότες, υπάρχουν όντως ζητήματα που τους απασχολούν», αναγνώρισε και έκανε λόγο για «σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης όλα αυτά τα χρόνια παρά τις διακυμάνσεις, δυσκολίες και αναταράξεις που μπορεί να υπάρχουν».

Όμως, τόνισε, «όταν δύο φορές απευθύνει πρόσκληση ο πρωθυπουργός και υπάρχει άρνηση από συγκεκριμένους ανθρώπους, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια. Επομένως θα συζητήσουμε με αυτούς που το επιθυμούν».

Παράλληλα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έστειλε το μήνυμα ότι «δεν μπορεί να συνεχίζεται η διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής λειτουργίας της χώρας».

Ενώ για την επόμενη ημέρα παρατήρησε: «Εμείς, όπως και κάθε κράτος (της Ευρωπαϊκής Ένωσης) έχουμε υποχρέωση εντός του 2026, και ίσως του 2027, να διαμορφώσουμε ένα εθνικό πλάνο που θα αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή». Εξ άλλου, «ο πυλώνας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θα είναι σημαντικός, όπως και τα προγράμματα ανταγωνιστικότητας που ενώνονται σε ένα υπερταμείο», κατέληξε για το συγκεκριμένο θέμα.

Αλλάζοντας θέμα και την επομένη της συνάντησης των πρωθυπουργών Ελλάδας και Ισπανίας, ο Θ. Κοντογεώργης μίλησε για τα κοινά προτάγματα των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου, μεταξύ των οποίων και η νέα ΚΑΠ.

Για τα αμιγώς πολιτικά, ερωτηθείς για τα πολιτικά σχέδια της Μαρίας Καρυστιανού, ο υφυπουργός απάντησε ότι «όταν προσδιορίσει με σαφήνεια τις προτάσεις και το πλαίσιο, τότε θα υπάρξει πολιτική συζήτηση, κριτική και αντιπαράθεση αν χρειαστεί. Θα τα δούμε όλα τότε».

Πάντως, διαπίστωσε, «όλοι εκείνοι που είχαν επενδύσει στην τοξικότητα και την εργαλειοποίηση της υπόθεσης των Τεμπών, μέσα από την οποία αναδείχθηκε η κυρία Καρυστιανού, τώρα είναι οι πρώτοι που στρέφονται εναντίον της».

Ενώ έστειλε το μήνυμα πως «η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει με όρους τοξικότητας, λαϊκισμού, διαιρετικού λόγου. Θα προχωρήσουμε με όρους αισιοδοξίας και ρεαλιστικής πολιτικής για την επόμενη μέρα».

Επίσης, τόνισε πως «αυτό που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, θα συνεχίζουμε να το κάνουμε και μέχρι τις εκλογές. Προσπαθούμε να βελτιώνουμε τις ζωές των συμπολιτών μας, να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν αλλά και στις έκτακτες κρίσεις που συμβαίνουν. Δυστυχώς είμαστε σε έναν εξαιρετικά ευμετάβλητο περιβάλλον που πολλές φορές δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει την επόμενη ημέρα».

Και, τέλος, για τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, «οι πολιτικές μας απευθύνονται σε όλους τους Έλληνες. Ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Ειδικά σε αυτούς τους καιρούς χρειάζεται να κυβερνήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά», όμως, «ο λαός θα αποφασίσει και θα κανονίσει τις ισορροπίες», κατέληξε.

