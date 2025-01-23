Οι τραπεζικές χρεώσεις στο επίκεντρο της Συνάντησης του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ με τον Φάμελλο

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), κ. Γιώργος Καββαθάς, συναντήθηκε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2025, με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, κ. Σωκράτη Φάμελλο, μετά από πρόσκληση του δεύτερου, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το μεγάλο θέμα των τραπεζικών χρεώσεων που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις. Στην παρέμβασή του, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς ανέφερε ότι στο ζήτημα των τραπεζών δεν υπάρχει η απαιτούμενη πολιτική βούληση από την πλευρά της πολιτείας, επισημαίνοντας ότι σήμερα, σύμφωνα με τα τραπεζικά κριτήρια, σε σύνολο άνω των 800 χιλιάδων επιχειρήσεων, μόλις οι 65 χιλιάδες εξ αυτών είναι αξιόχρεες. Αυτό σημαίνει ότι ποσοστό λιγότερο από το 5% των επιχειρήσεων έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι στην Ελλάδα υπάρχει το μεγαλύτερο κενό μεταξύ επιτοκίου καταθέσεως και επιτοκίου χορηγήσεων σε σύγκριση με τις άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης, αναφορικά με τις προμήθειες στις τραπεζικές συναλλαγές, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ σημείωσε ότι το κόστος τους αγγίζει έως και δύο μηνιάτικα ενός υπαλλήλου, ενώ για τους ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 50 χιλιάδες ευρώ, σε ετήσια βάση.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Διοικητικός Διευθυντής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Σταμάτης Βαρδαρός, ενώ εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος, κ. Νίκος Παππάς, ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου, κ. Θανάσης Θεοχαρόπουλος και το Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, κ. Χρήστος Σπίρτζης.

Παρών στην συνάντηση ήταν και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου.

Πηγή: skai.gr

