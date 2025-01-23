Μαρινάκης: Προκηρύσσεται διεθνής διαγωνισμός για εκμετάλλευση αντιμονίου στη Χίο

«Προκηρύσσεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διεθνής διαγωνισμός για την έρευνα και εκμετάλλευση αντιμονίου στη Χίο», ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη (23.01.25).

Όπως εξήγησε ο κ. Μαρινάκης, το αντιμόνιο ανήκει στη λίστα των Κρίσιμων Ορυκτών Πρώτων Υλών που έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων, στην αμυντική βιομηχανία και στις τεχνολογίες της πράσινης μετάβασης και η χώρα μας είναι μία από τις μόλις δύο χώρες της Ευρώπης μαζί με την Ιταλία που κατέχει κοιτάσματα αντιμονίου, τα οποία, όμως, παραμένουν αναξιοποίητα μέχρι σήμερα

Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην οργανωμένη προσπάθεια της κυβέρνησης για την ανάδειξη και αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας.

«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα εξασφαλίσει τις αυστηρότερες δεσμεύσεις από πλευράς του Αναδόχου για την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημιουργία θέσεων εργασίας από την τοπική κοινωνία, την απόδοση στο Δήμο Χίου ποσοστού από τα πάγια και αναλογικά μισθώματα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως ανέφερε:

«Η πρώτη φάση αφορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μη δεσμευτικών προσφορών) μέχρι τις 10 Μαρτίου 2025, όπου και θα επιλεγούν όσοι πληρούν τα κριτήρια για να συνεχίσουν. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών εντός του δευτέρου τριμήνου 2025, για την εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης μεταλλευτικών ορυκτών, σε τμήμα εκτάσεως 9,02 km2 του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου της Χίου».

