Νέα παρέμβαση Κώστα Καραμανλή: Η απόσταση με το Μαξίμου

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Χωρίς να κάνει μεταστροφή της στάσης του έναντι των εθνικών ζητημάτων που πηγάζουν από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά διατηρώντας χαμηλούς τόνους και προσεχτικές αποστάσεις, ο Κώστας Καραμανλής από τη Θεσσαλονίκη, μπορεί να μην "τράβηξε το σχοινί" περαιτέρω, έναντι της κυβερνητικής πολιτικής που ακολουθείται και στο πρόσφατο παρελθόν την επέκρινε, αλλά φρόντισε να απαντήσει σε εκείνους που ενοχλούνται από τις τελευταίες παρεμβάσεις του.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην παρουσίαση βιβλίου του Βαγγέλη Πλάκα "Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η Θεσσαλονίκη", με προσεχτική φρασεολογία, χωρίς κορώνες αλλά με ξεκάθαρη θέση, ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε "λάθος να αντιμετωπίζονται ως επικριτικές" οι ανησυχίες που εκφράζονται για τα εθνικά ζητήματα, "εφ όσον μάλιστα η χώρα παραμένει προσηλωμένη στην εθνική γραμμή" όπως τόνισε.

Τοποθέτηση, η οποία εκλήφθη ως απάντηση και μήνυμα προς όσους το προηγούμενο διάστημα ενοχλήθηκαν και επέκριναν τις επιφυλάξεις ή ενστάσεις που διατύπωσε σχετικά με τα εθνικά θέματα ο κ. Καραμανλής.

Επέμεινε δε και κατά τη χθεσινή παρέμβασή του, πως "οι προβληματισμοί και ανησυχίες που εκφράζονται για τα εθνικά μας θέματα είναι εύλογες και υπαρκτές. Τους δημιουργεί άλλωστε η επιθετικότητα και ο αυξανόμενος αναθεωρητισμός της Τουρκίας. Η ανάδειξή τους στην ουσία ενισχύει τις πάγιες εθνικές μας θέσεις, ιδίως όταν εκφράζονται από υπεύθυνα χείλη" παρατήρησε.

Θέσεις, τις οποίες το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει να αποφεύγει να τις σχολιάσει επί της ουσίας, υπενθυμίζοντας την πάγια θέση του πως "πρώην Πρωθυπουργοί, οι οποίοι έχουν ηγηθεί της παράταξης και κατείχαν το κορυφαίο αξίωμα ως προς την εκτελεστική εξουσία της χώρας, έχουν δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν.

Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία κρίσης των απόψεών τους".

Η νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή έρχεται να προστεθεί σε σειρά αιχμηρών ή αυστηρών παρεμβάσεών του όλο το προηγούμενο διάστημα και επουδενί δεν αποτυπώνει προθέσεις να "θερμάνει" το "παγερό κλίμα" που επικρατεί στις σχέσεις του με το Μέγαρο Μαξίμου.

Ιδιαίτερη σημειολογία αποκτά και από το χρόνο που γίνεται η νέα παρέμβαση, καθώς μετρούν μόλις τρία εικοσιτετράωρα μέχρι την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στην Αθήνα την Παρασκευή, και φανερώνει τη συνεχή πρόθεσή του να κρούει τον κώδωνα της εγρήγορσης έναντι των ελληνοτουρκικών συνομιλιών.

Κατά την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών πάντως, ο κ. Φιντάν στο τετ α τετ με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, θα συμφωνήσουν ότι διαφωνούν σε θέματα εθνικής κυριαρχίας, τα οποία ούτε καν συζητεί η ελληνική πλευρά, αλλά αναμένεται να επιμείνουν στην προετοιμασία του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις αρχές του 2025. Άλλωστε για την Ελληνική κυβέρνηση η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Άγκυρα συμβάλλει στην σταθερότητα και στη μείωση των όποιων εντάσεων στην περιοχή.

Πρόβλημα και οι κοινωνικές ανισότητες

Ο Κώστας Καραμανλής με αναφορές για την ιδεολογικο-κοινωνική κατάσταση που διαμορφώνεται στη Δύση, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και για την ελληνική πραγματικότητα και υπογράμμισε την ανάγκη διαμόρφωσης κατεπειγόντως ενός νέου κοινωνικο – οικονομικού μοντέλου.

Πιο συγκεκριμένα, έθιξε το ζήτημα των κοινωνικών ανισοτήτων και επανέλαβε του κινδύνους, στους οποίους είχε εστιάσει και μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του Ιουνίου, κατά την τοποθέτησή του στο πολεμικό μουσείο που αποτέλεσε και την αρχή της "απομάκρυνσής" του από το Μέγαρο Μαξίμου. Αναφέρθηκε ουσιαστικά στον κίνδυνο γενικευμένης απορρύθμισης του πολιτικού συστήματος, λόγω της αποχής και της αλαζονείας των πολιτικών ηγεσιών να αντιληφθούν τα μηνύματα των πολιτών.

"Ρίχνουν λάδι στη φωτιά όσοι υπεροπτικά και αλαζονικά υποτιμούν τους δυσαρεστημένους και διαμαρτυρόμενους πολίτες ως οπισθοδρομικούς, ψεκασμένους ή εξτρεμιστές" είπε και αναφέρθηκε σε σοκαριστική – όπως τη χαρακτήρισε – πρόσφατη έρευνα της κοινής γνώμης όπου "το 50% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι αισθάνονται «εκτός των τειχών» εκτός κοινωνίας δηλαδή, αποκλεισμένοι και απροστάτευτοι.

Το ογκούμενο χάσμα μεταξύ λίγων εχόντων και πολλών μη εχόντων είναι βόμβα στα θεμέλια της δημοκρατικής ομαλότητας και σταθερότητας και μάλιστα όχι βραδυφλεγής" προειδοποίησε.

